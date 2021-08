Jon Taffer, star de “Bar Rescue”, s’excuse après une comparaison entre les employés de restaurant et les “chiens obéissants”

L’animateur de Bar Rescue, Jon Taffer, s’excuse après qu’un clip viral de la star comparant des employés de restaurant à des chiens militaires dans l’épisode de jeudi de The Ingraham Angle de Fox News a fait le tour des réseaux sociaux –– déclenchant une tempête de réactions. Dans le clip, Taffer et l’animateur ont appelé le gouvernement fédéral à réduire les allocations de chômage afin de lutter contre la «pénurie de main-d’œuvre» largement discutée qui afflige l’industrie de la restauration.

“J’ai un ami dans l’armée qui dresse des chiens militaires et ils ne nourrissent un chien militaire que la nuit parce qu’un chien affamé est un chien obéissant”, a déclaré Taffer dans la vidéo. « Eh bien, si nous ne cachons pas les gens à avoir faim au travail, nous leur fournissons tous les repas dont ils ont besoin à la maison. »

Laura Ingraham : “Et si on supprimait simplement le chômage ? La faim est une chose assez puissante.” Bar Rescue guy: “Ils ne nourrissent un chien militaire que la nuit, car un chien affamé est un chien obéissant. Eh bien, si nous ne donnons pas faim aux gens au travail…” pic.twitter.com/Pw5C6n6l02 – Justin Baragona (@justinbaragona) 13 août 2021

« Je suis complètement avec toi Laura, ces [unemployment] les avantages n’ont absolument aucun sens pour nous », a-t-il ajouté. “Et en plus de l’impact de ne pas avoir d’employés et de ne pas pouvoir gérer nos entreprises, dans mon industrie, les prix de la viande ont augmenté de 10%, les prix du poulet ont augmenté de 15%.” Taffer s’est adressé à Facebook vendredi, s’excusant pour les commentaires inconsidérés qu’il a faits. “En ce qui concerne une interview que j’ai faite hier, je tiens à m’excuser sincèrement pour avoir utilisé une terrible analogie en référence à la situation du chômage”, a-t-il écrit dans le très bref communiqué. « Ce n’était pas mon intention et je le regrette beaucoup. Mon commentaire était une tentative malheureuse d’exprimer le désir que nos vies reviennent à la normale. Je reconnais que cette année a été difficile pour tout le monde et j’ai hâte que l’industrie hôtelière revienne plus forte que jamais. »

Taffer a parlé sur Fox News de la “crise” en cours. Il a récemment partagé son opinion en avril, répondant que l’industrie de la restauration ne pourrait se remettre sur les rails que si les propriétaires pouvaient trouver des travailleurs pour occuper un emploi. « Le fait est que l’augmentation du chômage cause le même problème dont vous venez de parler dans l’industrie des soins de santé. Nous ne pouvons pas récupérer nos employés. C’est une crise pour nous », a déclaré Taffer. « Les clients reviennent… Mais si nous n’avons pas d’employés, nous ne pouvons pas servir ces clients. Alors maintenant, nous nous en occupons.