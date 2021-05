Jon Voight dénonce des “ imbéciles libéraux ” antisémites pour avoir ciblé les juifs ⋆ .

L’acteur oscarisé Jon Voight a publié une vidéo cinglante dans laquelle il a appelé la gauche pour son antisémitisme croissant.

«Quel est le problème avec tout le monde? Tu ne vois pas cette horreur? L’horreur, attaquer les Juifs », a déclaré Voight. «J’en ai marre de vous adeptes, vous non-penseurs libéraux qui ne font que suivre et dénigrer et ne voyez pas quelles sont les vérités. Les Juifs ont été attaqués pendant des siècles. Hitler a abattu des millions de juifs innocents et de bébés et les a mis dans des chambres à gaz. Qu’est-ce qui ne va pas avec vous tous?

«Comment osez-vous attaquer les âmes justes des plus hautes vérités de Dieu dans nos propres rues, à Beverly Hills?» Voight a continué. “Qu’es-tu? Insensés libéraux. C’est exact. Des imbéciles. Qu’avez-vous appris à faire? Ruiner vit, voler, déformer l’idée de liberté? La liberté est le rêve américain. L’homme juif a appris à aimer, à honorer et à respecter la morale des 10 commandements. Qu’enseignez-vous les libéraux? Abattre Israël? Vous prétendez être bon, vous êtes une honte pour cette planète Terre. “

Voight a ajouté vers la fin de ses remarques que la gauche antisémite «en paierait le prix».

Ne vous laissez pas berner pic.twitter.com/Do1dh79EOo – Jon Voight (@jonvoight) 23 mai 2021

Les remarques enflammées de l’acteur surviennent au milieu des attaques contre les Juifs à travers les États-Unis. Une grande partie de la violence s’est produite dans les bastions démocrates de New York et de Los Angeles. À Londres, des vidéos ont circulé de manifestants scandant «f-ck les juifs» et «violent leurs filles».

Certains législateurs démocrates ont signalé un désaveu d’Israël alors qu’il repousse les attaques du Hamas et d’autres groupes terroristes palestiniens. Le représentant Ilhan Omar, D-Minn., A applaudi lundi le mouvement radical Boycott, désinvestissement et sanctions. La représentante Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y., a refusé de défendre Israël après ses représailles et a déclaré: «[W]Nous devons également reconnaître l’asymétrie de la situation et reconnaître la vulnérabilité qui a joué au cours des dernières semaines de cette crise », en offrant une réfutation à l’idée que les États-Unis devraient fournir les armes à Israël approuvée par le président Joe Biden.

Les républicains ont continué à exprimer leur soutien à Israël pendant le conflit. Quarante-quatre sénateurs du GOP ont exhorté Biden à soutenir «sans équivoque» le droit d’Israël à se défendre.