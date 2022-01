Jonah Goldberg claque Sean Hannity et Laura Ingraham

expert conservateur Jonas Goldberg a claqué ses anciens collègues de Fox News Sean Hannity et Laura Ingraham pour avoir propagé des « récits alternatifs » entourant l’attaque du 6 janvier contre le Capitole des États-Unis.

Goldberg, avec Stephen Hayes, a démissionné en novembre de son rôle de contributeur à Fox News sur l’hôte Tucker CarlsonLe documentaire complotiste du 6 janvier intitulé Patriot Purge. Lors d’une apparition dans le MTP Daily de jeudi sur MSNBC, Goldberg a déploré que les hôtes auraient appelé les responsables de la Maison Blanche à avoir le président de l’époque Donald Trump annuler l’émeute telle qu’elle se déroulait ce jour-là pour ne faire que tourner à la suite de ce qui s’est passé au Capitole.

Goldberg a dit :

Je pense que la leçon du 6 janvier pour moi, à certains égards, est de savoir comment le pouvoir et l’attrait de maintenir le bon récit sont devenus plus importants que de maintenir les bons faits ou de parler honnêtement des choses. Et nous l’avons vu presque instantanément le 6 janvier, où nous savons maintenant que, vous savez, mes anciens collègues renards, Laura Ingraham et Sean Hannity et d’autres, ont vu et reconnu à première vue que cette foule était instiguée par le président et motivée par les mensonges qu’il avait répandus et ils disaient « c’est terrible, ne le faites pas » et « annulez-le ».

Mais presque immédiatement, une fois qu’ils sont passés à la télévision, ils ont commencé à proposer des récits alternatifs, des interprétations alternatives de cela qui n’avaient aucune incidence sur les faits, qui n’avaient aucune preuve sur laquelle s’appuyer, mais c’était ce que le public voulait entendre. Et nous vivons dans un environnement d’information où de nombreuses plateformes, beaucoup de voix, pensent qu’elles ont pour mission de dire au public ce qu’il veut entendre plutôt que ce qu’il a besoin d’entendre.