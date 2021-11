Jonah Goldberg et Stephen Hayes quittent Fox à cause de la « Patriot Purge »

Deux contributeurs de Fox News, Jonas Goldberg et Stephen Hayes, ont démissionné du réseau pour protester contre Tucker Carlson Patriot Purge spécial sur les événements du 6 janvier, les qualifiant de « dangereux » et d’« histoire révisionniste ».

L’émission spéciale en trois parties de Carlson a été diffusée sur Fox Nation et a été vivement critiquée par divers commentateurs des médias et vérificateurs de faits, y compris Mediaite’s. Salle Colby, qui a écrit que ce serait un « euphémisme » d’appeler la série « un paroxysme de théories du complot dérangées ».

« Il n’y a aucune preuve que le FBI, ou une agence gouvernementale, ait orchestré l’attaque ou l’ait incitée », a écrit PoltiFact à propos de Patriot Purge. « Et il n’y a aucune preuve qu’il s’agisse d’une mise en scène ou d’un faux drapeau. »

Goldberg, anciennement de National Review, et Hayes, anciennement de The Weekly Standard, faisaient partie d’un groupe de Never-Trumpers et de Trump-sceptiques qui ont fondé The Dispatch en 2019. Ils se sont taillé une place unique dans un monde médiatique conservateur. toujours secoué par l’impact sismique de l’ancien président celui de Donald Trump succès surprise lors de la primaire présidentielle républicaine de 2016, victoire encore plus choquante aux élections générales et influence continue sur une large partie de la base électorale du GOP.

Selon un rapport du chroniqueur médiatique du New York Times Ben Smith, les deux hommes ont discuté de quitter Fox peu de temps après la première mise en ligne de la bande-annonce de l’émission spéciale de Carlson le 27 octobre, avec Goldberg envoyant un texto à Hayes « Je suis tenté de quitter Fox pour ça. »

« Je suis prêt », a répondu Hayes. « Totalement scandaleux. Cela conduira à la violence. Je ne sais pas comment nous pouvons rester.

Goldberg a déclaré à Smith qu’ils étaient restés à Fox News « en raison des conversations de Fox selon lesquelles, après la défaite de M. Trump, le réseau essaierait de récupérer une partie de son indépendance et, comme il l’a dit, » de redresser le navire. « »

Cependant, l’implication du réseau dans la série Patriot Purge – elle a été diffusée sur le service de streaming par abonnement Fox Nation, pas sur Fox News, mais a été promue à plusieurs reprises sur la chaîne de télévision – a été considérée, selon les mots de Goldberg, comme « un signe que les gens ont fait la paix avec cette direction des choses, et il n’y a aucun plan, au moins, que quelqu’un m’a fait connaître pour une correction de cap.

Hayes a exprimé son inquiétude au sujet de Fox News (Carlson en particulier est un poids lourd de longue date) faisant la promotion de la menace d’une « guerre nationale contre le terrorisme et cela s’étend à la moitié du pays ».

« Ce n’est pas vrai », a déclaré Hayes, appelant la série de Carlson à amplifier ce genre de théorie du complot en raison du risque que certains téléspectateurs la croient comme la vérité littérale, la rendant « vraiment dangereuse d’une manière que l’hyperbole habituelle que vous obtenez sur beaucoup de nouvelles du câble ne l’est pas.

Goldberg et Hayes ont envoyé un e-mail aux abonnés de Dispatch dimanche soir, expliquant que s’ils étaient des contributeurs de Fox News « depuis longtemps », et qu’ils s’étaient « amusés et croyaient que nous contribuions à une bonne cause » pendant la majeure partie de ce temps, ce sentiment avait changé récemment.

« Et la tension s’est accrue entre ce que nous construisons chez The Dispatch – une entreprise médiatique de centre-droit axée sur les faits – et ce qui est venu dominer le réseau, en particulier aux heures de grande écoute », ont-ils écrit.

Fin octobre, Tucker Carlson a diffusé une promotion pour une série qu’il a produite pour Fox Nation, le service de streaming par abonnement de Fox, appelé Patriot Purge. C’est une histoire révisionniste du 6 janvier, dans laquelle ceux qui sont entrés au Capitole sont largement dépeints comme des patriotes incompris et nombre des responsables de la violence sont des représentants du gouvernement ou des agents provocateurs agissant en leur nom. Parmi les principaux protagonistes de la série figurent l’organisateur des rassemblements « Stop the Steal » et un raciste renvoyé de la Trump White House pour ses associations avec des nationalistes blancs. Le message de la série ? Le gouvernement américain s’en prend aux patriotes dans le cadre d’une « guerre contre le terrorisme 2.0 », en utilisant les mêmes outils et tactiques que ceux utilisés pour combattre al-Qaïda. Ce n’est pas vrai, et il est dangereux de prétendre que c’est le cas. Et pour nous, c’était beaucoup trop loin. Nous avons démissionné après avoir regardé la série dans son intégralité et avons demandé à Fox de nous libérer du reste de nos contrats.

L’e-mail se terminait en disant qu’ils étaient « déçus » et qu’ils avaient « d’excellentes relations » avec nombre de leurs collègues de Fox. « Mais après avoir regardé la série, ce qui avait longtemps été une décision difficile est rapidement devenu une évidence. »

Une version plus longue du message a été publiée sur The Dispatch. « Nous restons reconnaissants pour les opportunités que nous avons eues chez Fox et nous continuons d’admirer de nombreux journalistes qui travaillent dur qui y travaillent », ont-ils écrit. « C’est notre dernier recours. Nous ne regrettons pas notre décision, même si nous la trouvons malheureusement nécessaire.

Le collègue de Goldberg et Hayes et collègue critique de Trump David Français a tweeté son soutien, disant qu’il était « fier » de travailler avec eux et qu’ils avaient « passé un bon et dur appel ».

Je suis fier de travailler avec @JonahDispatch et @stephenfhayes. Ils ont fait un bon et dur appel. Jonah : « s https://t.co/X2u3ZdPeEw – David French (@DavidAFrench) 21 novembre 2021

Smith a appelé Carlson pour sa réaction, et l’animateur de Fox News a qualifié les démissions de Goldberg et Hayes de « bonne nouvelle » et a déclaré que « nos téléspectateurs seront reconnaissants ».

