Jonah Hill a un message pour les fans commentant son corps

Jonah Hill demande poliment aux fans d’arrêter de parler de son corps. Dans un post partagé sur son Instagram mercredi, l’acteur du Loup de Wall Street a écrit : « Je sais que vous voulez bien dire mais je vous demande de ne pas commenter mon corps ️ bon ou mauvais, je veux vous faire savoir poliment que ce n’est pas utile et ne se sent pas bien. Beaucoup de respect. »

Sa demande a suscité de nombreux commentaires favorables. « Je t’aime absolument. Merci !! » Sza a écrit. Aidy Bryant de Saturday Night Live a laissé un emoji de coche verte et Olivia Munn a laissé un emoji de coeur rouge. La sœur de Hill, l’actrice Beanie Feldstein, a écrit : « C’EST MON 👏 FRÈRE 👏 »

De nombreux fans non célèbres de Hill ont également partagé des messages de soutien. « Tant de respect pour vous en écrivant ce Jonah. Personne n’a le droit de commenter votre corps, il est sacré pour vous et concentrons-nous sur votre jeu absolument incroyable et les projets que vous faites constamment », a écrit un utilisateur d’Instagram. « Il faut avoir des limites même sur Internet « , a écrit un autre utilisateur. « C’est un bon conseil pour tout le monde! » a dit quelqu’un d’autre. « C’EST UNE ÉNERGIE FABULEUSE », a écrit une autre personne.

Plus tôt cette année, Hill est allé sur Instagram pour partager qu’après des années d’insécurité à propos de son corps, il s’aime et s’accepte « enfin ». « Je ne pense pas avoir jamais enlevé ma chemise dans une piscine avant d’avoir atteint la trentaine, même devant ma famille et mes amis », a écrit Hill à côté d’une capture d’écran d’un article de presse avec des photos de lui en train de surfer et torse nu. « Cela se serait probablement produit plus tôt si mes insécurités d’enfance n’avaient pas été exacerbées par des années de moqueries publiques sur mon corps par la presse et les intervieweurs. »

« Donc, l’idée que les médias essaient de me jouer en me traquant en surfant et en imprimant des photos comme celle-ci et qu’ils ne peuvent plus me mettre en phase est stupide », a-t-il admis. « J’ai 37 ans et je m’aime et je m’accepte enfin. Ce n’est pas un message » bon pour moi « . Et ce n’est certainement pas un message « me sentir mal pour moi ». C’est pour les enfants qui n’enlèvent pas leur chemise à la piscine. »

« Amusez-vous bien », a-t-il conclu. « Tu es merveilleux, génial et parfait. Tout mon amour. »

Dans une interview de 2018 avec Ellen DeGeneres, Hill a lu le manifeste d’un magazine qu’il a créé, Inner Children, qui se concentrait sur l’amour de soi. « Je suis devenu célèbre à la fin de mon adolescence et j’ai passé la majeure partie de ma vie de jeune adulte à écouter les gens dire que j’étais gros, grossier et peu attirant. Et ce n’est qu’au cours des quatre dernières années à écrire et à réaliser mon film, Mid90s, que j’ai commencé pour comprendre à quel point cela m’a fait mal et m’est entré dans la tête », a-t-il lu dans le magazine. « Je crois vraiment que tout le monde a un instantané d’eux-mêmes d’une époque où ils étaient jeunes et dont ils ont honte. Pour moi, c’est ce gamin de 14 ans en surpoids et peu attirant qui se sentait moche au monde, qui écoutait de la hip- hop et qui voulait tellement être accepté par cette communauté de skateurs. »