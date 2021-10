Jonah Hill applaudit les haineux qui prétendent avoir « ruiné le surf »

la colline de Jonas ne surmonte pas simplement cette vague de haine – il s’exprime.

L’acteur de Don’t Look Up et sa compagne, militante écologiste Sarah Brady, tous deux ont décidé de s’attaquer de front aux shampoings après avoir trouvé un panneau indiquant « Jonah Hill Ruined Surfing ».

C’était une référence cruelle aux photos de Jonah de février, lorsqu’il s’était mis à l’eau dans une combinaison de plongée noire pour un après-midi de surf. À l’époque, Jonah avait appelé les paparazzis pour l’avoir photographié torse nu, affirmant que ses « insécurités d’enfance » avaient été exacerbées par « des années de moqueries publiques à propos de mon corps ».

Mais Jonah ne laisse pas les ennemis l’abattre. « Je n’arrêterai jamais de faire des choses qui me rendent heureux », a-t-il écrit dans son histoire Instagram le 19 octobre, « peu importe à quel point mon bonheur vous rend peu sûr de vous. »

Si cela ne suffisait pas à laisser tomber le micro, Sarah est également intervenue sur sa page. Elle a dit qu’elle aimait son « homme » et qu’elle était « fier de lui pour se lancer dans le surf pour la pure joie qu’il apporte ». Elle a ajouté: « Si vous ressentez le besoin de pleuvoir sur le défilé de quelqu’un d’autre, demandez-vous pourquoi et envisagez de vous offrir une vie. »