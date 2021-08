Bien que le tatouage dans le dos ne soit pas le premier tatouage de Jonah Hill, il est peut-être le plus positif pour le corps. Le tatouage dit “Body Love” et est une référence à la marque de vêtements de sports nautiques Body Glove, car le tatouage est à peu près le logo exact moins le “G”. Cela a beaucoup de sens pour l’acteur, car il est assez souvent sur l’eau et sur sa planche de surf, et a bien sûr eu une bataille difficile pour aimer son corps.