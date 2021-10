Jonah Hill demande aux fans de ne pas commenter son corps

. – L’acteur nominé aux Oscars Jonah Hill veut que le monde sache que son corps n’est pas un sujet de conversation approprié.

La star de 37 ans, mieux connue pour ses performances comiques dans des films comme « Le loup de Wall Street », « 21 Jump Street » et « Superbad », s’est rendue mercredi sur sa page Instagram vérifiée pour informer ses abonnés que » non vous fait vous sentir bien » en lisant des commentaires sur votre corps.

« Je sais que vous pensez bien, mais je vous demande de ne pas commenter mon corps », a-t-il écrit à ses 3,1 millions de followers. « Bon ou mauvais, je tiens à leur faire savoir qu’ils ne sont pas utiles et qu’ils ne me font pas du bien. Beaucoup de respect. »

Hill a déjà écrit au sujet de la réception de commentaires négatifs sur son corps et son dernier message a attiré beaucoup de soutien d’autres célébrités et fans, beaucoup l’applaudissant pour avoir essayé de fixer des limites.

La sœur de Hill, l’actrice Beanie Feldstein, a félicité son frère pour le poste, partageant des emojis d’applaudissements.

La chanteuse SZA a répondu : « Je t’aime absolument. Merci !! »

La demande publique de Hill intervient des mois après que la star hollywoodienne a parlé de ses problèmes d’image corporelle dans une publication Instagram, révélant qu’il apprenait enfin à s’accepter au début de la trentaine.

En février, il a partagé une capture d’écran d’un article du Daily Mail, qui présentait des photos de lui en train de retirer sa combinaison après avoir surfé à Malibu, en Californie.

« Je ne pense pas que j’enlèverais jamais ma chemise dans une piscine avant d’avoir 30 ans, même devant ma famille et mes amis », écrivait-il à l’époque.

« Cela serait probablement arrivé plus tôt si mes insécurités d’enfance n’avaient pas été exacerbées par des années de taquineries publiques sur mon corps par la presse et les intervieweurs. »

Il a ajouté: « Donc, l’idée que les médias essaient de jouer avec moi en me traquant pendant que je navigue et publie des photos comme celle-ci et ne m’affecte plus est géniale. J’ai 37 ans et je m’aime et je m’accepte enfin. «

En août, Hill a dévoilé un nouveau tatouage célébrant son dévouement à la positivité corporelle et à l’amour-propre.

Le tatouage sur son dos dit « Body Love » et comprend un dessin qui ressemble au logo de Body Glove, la société de vêtements de sports nautiques.