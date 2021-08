Jonah Hill est heureux et méconnaissable avec un nouveau tatouage et une coiffure « Body Love »

Jonah Hill a l’air plus heureux et en meilleure santé que jamais, et la star de 21 Jump Street célèbre avec une nouvelle encre. L’acteur et réalisateur s’est rendu sur Instagram pour montrer son nouveau tatouage, situé sur son dos. Le tatouage dit “body love” et comporte le signe “Je t’aime” en langue des signes. Hill arborait également un look de surfeur hirsute avec des cheveux blonds bronzés et décolorés.

L’idée de l’amour corporel est particulièrement poignante pour Hill, qui a été franc dans le passé à propos de ses luttes avec l’image corporelle et à quel point l’examen médiatique de son poids a été difficile pour lui dans le passé. Après qu’un article du Daily Mail ait critiqué sa silhouette alors qu’il surfait en mars, Hill a écrit un article stimulant expliquant à quel point il a parcouru son chemin vers l’acceptation de soi.

“Je ne pense pas avoir jamais enlevé ma chemise dans une piscine avant d’avoir atteint la mi-trentaine, même devant ma famille et mes amis. Cela se serait probablement produit plus tôt si mes insécurités d’enfance n’avaient pas été exacerbées par des années de moqueries publiques à propos mon corps par la presse et les intervieweurs”, a écrit Hill. “Donc, l’idée que les médias essaient de me jouer en me traquant tout en surfant et en imprimant des photos comme celle-ci et cela ne peut plus me mettre en phase est de la drogue. J’ai 37 ans et finalement je m’aime et je m’accepte.”

“Ce n’est pas un message” bon pour moi “. Et ce n’est certainement pas un message” me sens mal “, a conclu Hill. “C’est pour les enfants qui n’enlèvent pas leur chemise à la piscine. Amusez-vous. Vous êtes merveilleux et génial et parfait. Tout mon amour. Oh et Daily Mail, même vous ne pouvez pas enlever ce sourire de mon visage 😉 .”

Hill s’est fait un nom dans des comédies comme Superbad au début de sa carrière, mais il a également excellé dans les drames, accumulant deux nominations aux Oscars pour ses rôles dans Moneyball et Le loup de Wall Street. Il sera ensuite vu dans la comédie animée d’Adam McKay, Don’t Look Up, qui sortira sur Netflix plus tard dans l’année. Don’t Look Up met également en vedette Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet, Cate Blanchett et Meryl Streep.