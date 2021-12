Jonah Hill et sa petite amie Sarah Brady font leurs débuts sur le tapis rouge

la colline de Jonas et Sarah Brady s’avèrent être un match parfait.

Un peu plus de deux mois après que l’acteur a confirmé sa romance avec le diplômé de l’UC San Diego, le couple a fait ses débuts sur le tapis rouge – dans des ensembles assortis pour elle et lui – pour la première de son dernier film, Don’t Look Up.

Pour l’événement étoilé de New York le dimanche 5 décembre, Jonah et Sarah portaient des tailleurs-pantalons bleu clair, complétés par des mocassins en jacquard turquoise assortis. Et comme touche supplémentaire, les deux parties ont accessoirisé leurs looks de jumelage de la tête aux pieds avec quelques broches différentes épinglées sur chaque blazer.

Début septembre, Jonah a officialisé les choses sur IG en partageant une photo des deux se mettant à l’aise à l’intérieur d’un restaurant, sous-titrant la photo, « Grateful for you @Sarahhbrady. » Depuis lors, le couple est apparemment inséparable, Sarah documentant leurs aventures de surf, leurs voyages de camping – et d’autres moments de jumelage adorables, bien sûr. Plus tard ce même mois, Sarah a également taquiné le surnom mignon qu’elle appelle son autre moitié, tout en criant à son dernier film.