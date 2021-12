Jonah Hill fait une rare sortie publique avec sa petite amie

Jonah Hill et sa petite amie, la surfeuse Sarah Brady, ont fait leurs débuts sur le tapis rouge dimanche soir à l’avant-première new-yorkaise de Don’t Look Up, la nouvelle comédie du réalisateur de The Big Short Adam McKay. Hill, 37 ans, et Brady ont commencé à sortir ensemble au cours de l’été et la star de Moneyball a rendu publique leur relation en septembre. Leur look sur le tapis rouge cette semaine a fait vibrer tout le monde parce que les deux portaient des tenues complètement assorties.

Hill et Brady portaient tous deux des costumes bleu poudré, des colliers bleus et des pantoufles en velours bleu. La seule différence entre les deux looks était les épingles qu’ils portaient sur leur revers gauche. Brady a remercié Ezra Woods pour les avoir coiffés. « Hier soir pour la première mondiale de [Don’t Look Up] Félicitations Jojo !! Pas surpris que vous ayez aidé à créer un autre film incroyable pour le monde. Je t’aime BEAUCOUP et j’ai été honoré d’être ton rendez-vous », a écrit Brady sur Instagram lundi matin. « J’ai hâte de partager ce film avec tous mes proches la veille de Noël. »

Hill a également partagé des photos de la première sur Instagram et a jailli de Brady. « Merci d’être l’humain le plus solidaire et le meilleur. Je t’aime », a-t-il écrit. « Et merci à l’incroyable [Ezra Woods] pour sortir de la retraite pour nous qualifier de jumeaux glam space. Je t’aime. »

Brady, qui est également un militant écologiste, a commencé à partager des photos avec Hill au cours de l’été, mais ce n’est qu’en septembre que Hill a publié une photo avec Brady sur son propre profil Instagram. Depuis lors, les deux sont apparus sur plusieurs photos sur les pages de l’autre. Ils semblent s’amuser beaucoup à porter des tenues assorties, comme on le voit dans un article du 5 novembre lorsqu’ils portaient tous les deux des sweat-shirts turquoise assortis. « Nous sommes ce couple dégueulasse ennuyeux qui porte des tenues assorties tout le temps parce que nous pensons que nous sommes mignons ensemble », a écrit Brady. « Rien d’ennuyeux à être excité! J’adore correspondre avec vous », a répondu Hill.

Don’t Look Up est une nouvelle comédie satirique de McKay et sortira sur Netflix le 24 décembre après une sortie en salles limitée. Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence jouent le rôle de deux astronomes de bas niveau qui partent en tournée médiatique pour avertir tout le monde qu’une comète approchante détruira la Terre. Hill, qui a travaillé avec DiCaprio sur Le loup de Wall Street, incarne Jason Orlean, le fils et chef de cabinet du président Orléans, interprété par Meryl Streep. Tyler Perry, Ron Perlman, Timothee Chalamet, Cate Blanchett, Ariana Grande, Chris Evans et Matthew Perry sont également à l’affiche.

Le prochain projet de Hill le réunit avec une autre personne avec qui il a travaillé sur Le Loup de Wall Street, le réalisateur Martin Scorsese. Il a été choisi pour incarner le regretté guitariste de Grateful Dead Jerry Garcia dans un nouveau film pour Apple. Les membres d’Original Dead Bob Weir, Phil Lesh, Mickey Hart et Bill Kreutzmann sont les producteurs exécutifs. Hill collabore également avec le créateur de Black-ish Kenya Barris sur une comédie qui met également en vedette Eddie Murphy et qui sera publiée par Netflix.