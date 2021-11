Jonah Hill incarnera le légendaire rocker tardif dans le nouveau biopic de Martin Scorsese

Jonah Hill a assumé des rôles de premier plan au cours de la dernière décennie, et maintenant, l’acteur accompli est prêt à incarner un légendaire rocker tardif dans un nouveau biopic de Martin Scorsese. Selon Deadline, Hill incarnera Jerry Garcia, le regretté leader des Grateful Dead, dans un film que Scorsese réalise pour Apple. Le film se concentrerait sur l’ascension du groupe vers la gloire, avec les membres de Grateful Dead Bob Weir, Phil Lesh, Mickey Hart et Bill Kreutzmann tous prêts à servir de producteurs exécutifs.

The Grateful Dead a été formé à l’origine à Palo Alto, en Californie, en 1965. Mélangeant des éléments de tous les types de genres musicaux – tels que le blues, le rock, le jazz et la country, pour n’en nommer que quelques-uns – le groupe est rapidement devenu un nom familier avec un fanbase dédiée connue sous le nom de Deadheads. Malheureusement, Garcia est décédé en 1995, à l’âge de 53 ans. Il avait séjourné dans un centre de désintoxication et est décédé d’une crise cardiaque. Avec près de deux douzaines d’albums studio à leur actif, tous enregistrés entre 1967 et 1990, les Grateful Dead continuent de faire le tour du monde sous le nom de Dead & Company, perpétuant l’héritage que Garcia et les autres membres ont mis en branle il y a près de cinq décennies.

Notamment, Scorsese n’est pas étranger à travailler avec le groupe, car il a précédemment été producteur exécutif de Long Strange Trip, un documentaire de 2017 sur les Grateful Dead. il n’est pas non plus étranger à travailler avec Hill, car le couple a déjà fait équipe avec Leonardo DiCaprio pour Le loup de Wall Street en 2013. Tous les trois ont remporté des nominations aux Oscars pour le film, Hill étant reconnu dans la catégorie Meilleur acteur dans un second rôle. DiCaprio a obtenu une nomination pour le meilleur acteur et Scorses une pour le meilleur réalisateur.

Dans une précédente interview avec Howard Stern, Hill a déclaré à l’animateur de radio que Scorses était le meilleur réalisateur avec lequel il ait jamais travaillé, et a partagé qu’il avait beaucoup appris du cinéaste. « Quand je vous entends parler d’Ivan Reitman, je comprends à quel point vous avez absorbé comme une éponge de films », a déclaré Hill à Stern à l’époque. « Imaginez-moi pour ça, que ce soit Judd [Apatow] ou Seth [Rogen] et Eva [Goldberg], que ce soit Bennett Miller, Spike Jonze, Martin Scorsese, Coen Brothers, Quentin Tarantino, Gus Van Sant. »

Hill a également, dans une interview séparée, a déclaré qu’il avait accepté avec plaisir une baisse de salaire pour tourner Wolf of Wall Street avec Scorsese. « Je vendrais ma maison et lui donnerais tout mon argent pour qu’il travaille pour lui », a-t-il déclaré à la BBC. « J’aurais fait n’importe quoi au monde. Je le referais dans une seconde. Ce n’est pas une question d’argent. Vous devriez faire des choses qui vous tiennent à cœur. »