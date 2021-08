Jonah Hill lance un nouveau tatouage ‘Body Love’ avec Surfer Boy Blonde ‘Do

Jonas Hill s’est lentement transformé en un frère surfeur juste sous nos yeux – et maintenant, la transformation est terminée … voici !

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

L’acteur vient de publier une nouvelle photo de lui sur le ‘Gram – un torse nu, en plus – et il montre de nouvelles illustrations sur son dos. Plus précisément, c’est un tatouage qui crie des vibrations de surfeur … mais ce n’est vraiment rien comparé à ce qui se trouve au sommet de sa caboche sur la photo.

Vérifiez-le … Le tatouage de Jonah lit “Body Love” et il y a un signe de la main “rock on” attaché (en couleur aussi, BTW). JH semble fier de la nouvelle encre – mais il ignore un peu le titre … à savoir que ses cheveux sont maintenant blond platine, la barbe aussi d’ailleurs. On dirait qu’il a mis à nu ses mèches blondes pendant une courte minute… depuis au moins début juillet, apparemment.

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

Jonah a quelques photos différentes de lui en blonde sur sa page IG – et, mon garçon, est-ce quelque chose.

Il ressemble à un homme sauvage de l’eau, franchement, ce qui est approprié … parce que le mec a déchiqueté le gnar ces dernières années – frappant Malibu et d’autres spots de surf éloignés dans et autour de SoCal pour se lancer dans les vagues . Il a l’air d’aller plutôt bien aussi.

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

Oh, et nous savons ce que vous pensez … est-ce que ce nouveau look est pour un film ou quelque chose du genre ??? Cela ne semble pas être le cas … Jonah n’a aucun rôle à venir (ce que nous pouvons voir) qui l’obligerait à basculer ce genre de ‘do/vibe. Du coup, ça semble être tout lui… et au naturel.

Surfez, vous tous.