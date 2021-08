Jonah Hill montre un nouveau tatouage promouvant la positivité du corps

la colline de Jonas est sérieux au sujet de la promotion de la positivité corporelle et il a l’encre pour le soutenir.

Le dimanche 1er août, le nominé aux Oscars, âgé de 37 ans, a publié sur sa page Instagram une photo de lui montrant un nouveau tatouage dans le dos qui disait “Body Love”, qui parodie le logo “rock on” du geste de la main de l’eau entreprise de vêtements de sport Body Glove.

La maman de Hill, costumière sharon feldstein, a commenté : “J’aime ça et toi.”

En février, la star du Loup de Wall Street, qui a aussi d’autres tatouages, a été photographiée par des paparazzi alors qu’elle surfait. Il a écrit sur son Instagram : “Je ne pense pas avoir jamais enlevé ma chemise dans une piscine avant d’avoir atteint la trentaine, même devant ma famille et mes amis. Cela se serait probablement produit plus tôt si mes insécurités d’enfance n’avaient pas été exacerbées par des années de moqueries publiques sur mon corps par la presse et les intervieweurs. Donc l’idée que les médias essaient de me jouer en me traquant en surfant et en imprimant des photos comme celle-ci et qu’ils ne peuvent plus me mettre en phase est stupide. J’ai 37 ans et j’aime enfin et m’accepter.”