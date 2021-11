Jonah Jackson sanctionné pour une blague sur « ta maman » à un moment crucial

Si vous êtes enraciné contre les Lions de Detroit cette année, vous n’avez pas de cœur. Vous n’avez qu’à vous désabonner jusqu’en janvier ; cette période de l’année n’est pas pour vous.

L’équipe entièrement surclassée de Dan Campbell a vaillamment trouvé un moyen de rester dans les matchs cette année et joue toujours fort. Je suppose que si votre entraîneur commence son mandat avec un discours enragé sur les rotules mordantes (et embauche ensuite un ensemble vraiment impressionnant d’assistants), il est facile de vouloir se battre pour le gars.

Les Lions ont presque eu raison des Browns dimanche, malgré le fait qu’ils aient affronté Tim Boyle au quart. Tim Boyle est si mauvais. Au collège, il a lancé 12 touchés et 26 interceptions. Donc. Mauvais.

Pourtant, voici les Lions, conduisant vers la fin du troisième quart, menés 13-7. D’Andre Swift a couru 13 verges pour atteindre la ligne des 42 verges de Cleveland à la fin du trimestre et le match est passé à la publicité.

Mais le 4e quart-temps a commencé avec les Lions face aux 1er et 25 sur leurs propres 43, après que le gardien Jonah Jackson a été sifflé pour une pénalité pour conduite antisportive pendant la pause.

Ce n’est pas une situation dans laquelle vous voulez être avec Tim Boyle comme quart-arrière. Les Lions ont botté quatre jeux plus tard et n’ont récolté que trois points de plus.

Après le match, Campbell a révélé la cause de l’appel :

Dan Campbell a déclaré que Jonah Jackson avait été pénalisé pour avoir dit quelque chose sur la mère de quelqu’un. Pénalité coûteuse entre les périodes – Dave Birkett (@davebirkett) 21 novembre 2021

Voici la citation complète de Campbell, également via Birkett :

« Je ne sais pas quoi vous dire », a déclaré l’entraîneur des Lions Dan Campbell. « C’est quelque chose qui se dit. C’était quelque chose à propos de la mère de quelqu’un, OK ? Et il y avait beaucoup de discussions là-bas, mais c’était donc une pénalité. »

L’ailier défensif de Cleveland Myles Garrett n’a pas entendu ce qui a été dit – et Jackson ne l’a pas révélé – mais a dit: « Mais une blague de ta maman te fera probablement réserver à chaque fois. »

Qui savait! J’ai toujours supposé que les joueurs étaient constamment en train de gueuler sur des choses.

Les mamans sont interdites dans la NFL. C’est très bien. Ça marche. Cela a beaucoup plus de sens que de pénaliser les gars pour… avoir fait quelques pas vers la ligne de touche de l’autre équipe.

Fil de renonciation au football Fantasy après la semaine 11: Cam Newton est une priorité