Jonas Blue partage un nouveau single « Don’t Wake Me Up » avec Why Don’t We

Producteur multi-platine Bleu Jonas démarre l’année avec un nouveau projet collaboratif centré sur les thèmes de l’unité et de la positivité à travers une collaboration mondiale. Together est lancé avec le nouveau morceau bourdonnant « Don’t Wake Me Up » qui met en vedette le groupe pop Why Don’t We.

« Je voulais lancer une collaboration avec Why Don’t We depuis qu’ils m’ont contacté pour la première fois sur Twitter en 2019. Ces gars ont une voix incroyable qui m’a attrapé instantanément, alors je savais que nous pouvions créer quelque chose de vraiment spécial ensemble, » Blue a partagé dans un communiqué.

« Don’t Wake Me Up a une vraie profondeur dans les paroles. Si vous le décomposez, il s’agit de trouver votre véritable amour dans votre rêve. J’ai hâte de le partager avec le monde !

« Don’t Wake Me Up » s’articule autour de rythmes énergiques et pulsants qui centrent les harmonies vocales du groupe de cinq musiciens. Se remémorant les jours d’été, Why Don’t We aspirent au calme du passé tout en poussant en avant, en chantant: « Parce que je ne sais pas si je peux te rendre heureux / Peu importe les chances, je vais essayer / À un million de kilomètres, je te sens avec moi / Pour l’instant, notre amour vivra dans mon esprit.

Why Don’t We’s Corbyn Besson a partagé: « Cette chanson a commencé avec un appel de fin de soirée d’un bon ami à moi, Lukas Costas, me demandant si je serais là pour venir enregistrer des voix scratch sur une ballade au piano qu’il venait d’écrire . Après que nous ayons fini de chanter, j’ai montré la démo à mes camarades de groupe et ils l’ont adorée. C’est à ce moment-là que nous avons contacté Jonas. Il aimait le potentiel de la chanson et avant que nous le sachions, nous avions reçu le premier brouillon de ce qui allait devenir un banger de danse pop.

« Don’t Wake Me Up » marque la première sortie de Jonas Blue depuis septembre lorsque lui et R3HAB ont fait équipe avec Ava Max et Kylie Cantrall pour « Sad Boy » qui a suivi l’hymne jam d’été « Écoute-moi dire» avec LÉON.

Achetez ou diffusez « Ne me réveillez pas ».