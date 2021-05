Jonas Bros.Gritty Minor Disney Character Sketch Is Hilarious ⋆ .

Alors que Cruella est sur le point de frapper Disney +, James Corden et son équipe ont pensé que ce serait une idée géniale de présenter d’autres contes Disney tordus que la plate-forme devrait donner vie. Et bien qu’ils soient assez stupides, chaque idée est unique en raison du jeu et des compétences des Jonas Brothers et de James Corden, de Bourriquet à l’homme Spaghetti de Lady and the Tramp.

Le premier est l’histoire sombre et tordue de Bourriquet. La jolie petite mule a toujours été triste dans toutes les aventures de Winnie l’Ourson. Et d’après ce dont je me souviens, la série n’a pas vraiment exploré pourquoi il est comme ça. Il est juste. Dans Drug Mule, Bourriquet se met au-dessus de sa tête pour sortir sa famille de ses dettes, une cause vraiment noble qui aurait fonctionné si Pooh et Tigrou avaient fait plus que simplement s’asseoir sur leurs fesses. Je dis juste…

Personnellement, j’aurais pu me passer du moment «horrible» où la queue de Bourriquet a été coupée et vous avez compris pourquoi il l’a épinglée au fond. (Pensez aux enfants!) En fait, cette interprétation hilarante d’un sujet aussi sérieux aurait vraiment pu se faire avec des anges de Charlie qui tournent ici Tigrou et Pooh viennent à la rescousse et essaient d’amener leur cher ami en thérapie. * Jette de l’argent sur l’ordinateur. *

Ensuite, il y a Spaghettabout It. Alors que Eeyore a été raconté du point de vue de Jonas Bros., celui-ci était de James Corden. Vous vous souvenez de ce type qui a donné des spaghettis à Lady and the Tramp? Eh bien, selon cette histoire d’origine tordue, tout allait bien jusqu’à ce que quelqu’un insulte ses spaghettis. L’audace, non?!

Pour une raison quelconque, celui-ci m’intrigue. J’ai l’impression qu’il y a de la bonté John Wick cachée derrière cette moustache, et j’ai besoin d’en savoir plus. Qu’y a-t-il dans sa sauce secrète? Quelqu’un a-t-il changé ses ingrédients dans un stratagème pour le faire virer? En outre, quelle est la qualité des spaghettis de Jonas Bros. par rapport à ceux de Tony que sa fille l’a laissé pour ça? Il faut répondre à ces questions et je les veux maintenant!

Et puis, enfin, il y a Six Eggs Away From Six Feet Under. Tout d’abord, qui a inventé ces titres? Chacun était unique, étrange et quelque chose que je pourrais voir un réalisateur graveleux nommer un film de Disney s’ils en avaient l’occasion. (En vous regardant, Quentin Tarantino ou Michael Bay lors d’une bonne journée.) Deuxièmement, comment ce personnage a-t-il été choisi? De tous ceux de La Belle et la Bête?

Je dois féliciter les Jonas Bros. et James Corden. Ils se sont vraiment jetés dans celui-ci et n’ont pas brisé le personnage une seule fois. J’aurais absolument perdu ça chez Corden «Je ne me sens pas bien, maman» alors qu’il n’est manifestement pas un enfant. Il en va de même lorsqu’un des frères suppliait le médecin de lui dire ce qui pourrait sauver son enfant.

Et je m’en voudrais de ne pas mentionner la voix off sombre et sombre qui a donné le ton à Drug Mule, Spaghettabout It et Six Eggs de Six Feet Under. C’est ce qui a fait de ces histoires d’origine Disney quelque chose que je regarderais absolument, surtout parce que je suis d’accord avec les derniers mots de la voix off.

«Bientôt sur Disney +. Nous avons besoin de beaucoup de contenu pour rivaliser avec Netflix. »

