Jonas Brothers, Andrea Bocelli et Norah Jones se produiront pour le spécial vacances de la Maison Blanche

PBS a dévoilé la programmation de In Performance at the White House: Spirit of the Season, une musique spéciale des fêtes mettant en valeur le décor saisonnier de la Maison Blanche.

Les artistes programmés incluent Pentatonix, Billy Porter, Frères Jonas, Norah Jones, Andrea Bocelli, et plus encore. L’émission spéciale sera diffusée le 21 décembre à 20 h HE sur les stations PBS à l’échelle nationale.

« Nous sommes ravis de célébrer la saison des fêtes avec cette performance musicale spéciale à la Maison Blanche », a déclaré Paula A. Kerger, présidente et PDG de PBS. « En tant qu’élément important de notre mission, PBS et nos stations membres continueront de partager le meilleur du théâtre, de la musique et de la danse avec des publics à travers le pays. »

Le spécial présentera des performances enregistrées dans des salles historiques de la Maison Blanche, notamment la salle Est, la salle à manger d’État et la salle bleue – la maison de l’arbre de Noël officiel de la Maison Blanche. Les autres artistes incluent Matteo Bocelli, Virginia Bocelli, Camila Cabello et la star country Eric Church.

« WETA est heureux de s’associer à la Maison Blanche pour accueillir les téléspectateurs dans la maison la plus importante du pays afin de se concentrer sur l’importance de la famille, de la communauté et de l’Amérique pendant les vacances », a déclaré Sharon Percy Rockefeller, présidente et chef de la direction de WETA.

« Nous sommes impatients de partager d’autres performances spéciales enregistrées à la Maison Blanche pour capturer au mieux l’essence de notre nation. » WETA produit In Performance à la Maison Blanche pour PBS depuis 1978.

Le Northwell Health Nurse Choir, un groupe d’infirmières de première ligne, se produira avec Voices of Service et le United States Marine Band.

« Nous sommes ravis de soutenir In Performance at the White House : Spirit of the Season », a déclaré Pat Harrison, président et chef de la direction de la Corporation for Public Broadcasting.

« Bien que nous soyons toujours aux prises avec la pandémie, il est important de prendre ce temps pour compter nos bénédictions à travers la musique et la chanson et de nous rassembler en tant que nation pendant cette saison de célébration et de souvenir. »

Apprenez-en plus sur In Performance à la Maison Blanche sur le site officiel de PBS.