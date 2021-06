Jonas Brothers et Maroon 5 sont en tête d’affiche du festival de musique Midtown

Music Midtown a annoncé qu’il reviendrait officiellement au Piedmont Park d’Atlanta cette année avec les têtes d’affiche de 2021, dont Bordeaux 5, Miley Cyrus, Jonas Brothers, et DaBaby.

Le festival proposera deux jours de musique couvrant tous les genres sur quatre scènes situées au cœur du centre-ville d’Atlanta. Les billets sont actuellement en vente sur MusicMidtown.com jusqu’au 2 juin 2021 à 22h00. Le prix des billets passera à 135 $ + frais le vendredi 4 juin à 10 h pour le public en vente.

Le festival annuel, qui a débuté en 1994, a attiré les plus grands noms de la musique à ATL et cette année ne sera pas différente, avec des artistes supplémentaires dont 21 Savage, Megan Thee Stallion, Mitrailleuse Kelly, Les Pumas Noirs, Jack Harlow, AJR, Yungblud, Gradins, Tableau de bord Confessionnel, Surfaces, Lauv, Latto, Tierra Whack, et bien d’autres encore.

“Music Midtown occupe une place spéciale pour moi et pouvoir le voir revenir cette année avec la programmation que nous avons est un sentiment incroyable”, a déclaré Peter Conlon, directeur de Live Nation Atlanta. “Cela a été une période difficile pour tout le monde, donc je suis heureux que nous puissions officiellement dire que nous sommes de retour et que nous organisons à nouveau ce festival de classe mondiale pour Atlanta.”

Les billets seront disponibles à l’achat dans quatre niveaux différents : GA, GA+, VIP et Super VIP. Les quatre niveaux donnent aux fans un accès aux deux jours entiers de spectacles en direct ainsi qu’à la nourriture des restaurants régionaux et locaux (y compris des options végétaliennes et sans gluten), des expériences de sponsor uniques, des pop-ups avec des cadeaux dans tout le parc et plusieurs bars et concessions. Les fans qui achètent GA+ peuvent s’attendre à accéder aux zones de visionnage préférées de GA+ à chaque étape, situées juste derrière la visualisation VIP.

Les organisateurs seront en communication régulière avec les responsables locaux de la santé et de la sécurité publique et suivront les recommandations et directives en vigueur au moment de l’événement.

Pour plus d’informations sur les forfaits de billets et les détails du festival, visitez le site Web officiel de Music Midtown.