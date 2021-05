Jonas Brothers et Marshmello publient la vidéo “ Leave Before You Love Me ”

Trio de puissance nominé aux GRAMMY Awards Jonas Brothers et superstar mondiale primée Marshmello ont publié la vidéo officielle de leur nouvelle chanson «Leave Before You Love Me».

La sortie fait suite à celle d’hier soir Billboard Music Awards performance qui a vu le groupe clôturer le spectacle. La cérémonie, qui a été organisée par Nick Jonas, comprenait un medley spécial mettant en vedette la nouvelle chanson avec Marshmello et taquinant leur prochaine chanson “Remember This”.

«Leave Before You Love Me» arrive sur les talons de la Annonce de la tournée Remember This de Jonas Brothers. La tournée estivale de 44 dates débutera le 20 août à Las Vegas, NV avec la star de la country Kelsea Ballerini comme soutien. La prévente de la tournée Remember This a commencé aujourd’hui et les billets publics seront disponibles ce jeudi 27 mai.

En ce qui concerne la tournée, le groupe avait ceci à dire: «Nous ne pourrions pas être plus heureux d’annoncer officiellement que nous partons en tournée CET été avec notre amie Kelsea Ballerini! Si cette dernière année nous a appris quelque chose, c’est que nous devons nous souvenir des moments importants de notre vie. Nous espérons que ces émissions seront des moments spéciaux pour nos fans, nos amis et nos familles et nous avons hâte de voir tous leurs visages bientôt !! »

Avant la tournée, les Jonas Brothers lanceront un partenariat avec NBCUniversal qui s’inspire des thèmes et de l’anticipation des Jeux olympiques de Tokyo avec une activation unique autour du prochain single du groupe «Remember This».

Les Jonas Brothers feront leurs débuts avec la nouvelle chanson lors de la première nuit des US Track & Field Trials le vendredi 18 juin, entre 22 h 23 HE sur NBC, environ un mois avant le début des Jeux olympiques de Tokyo le 23 juillet. débuts de la chanson, les Jonas Brothers feront leur toute première représentation de «Remember This» dans le cadre de la couverture des Jeux par NBCUniversal cet été. La version in-Games du single comprendra de nouvelles paroles inspirées des Jeux olympiques de Tokyo et de Team USA.

Achetez ou diffusez en streaming le film “Leave Before You Love Me” de Jonas Brothers et Marshmello.