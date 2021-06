Jonas Brothers et plus se joignent au spectacle de feux d’artifice du 4 juillet de NBC

in

E! News a récemment annoncé la programmation parsemée d’étoiles du spectacle annuel de feux d’artifice Macy’s Fourth of July de NBC à l’occasion de l’anniversaire de notre pays. L’événement sera diffusé le dimanche 4 juillet à 20 h.

Organisé par Ryan Eggold de New Amsterdam et la star de Girls5eva Renée Elise Goldsberry, l’événement du 4 juillet mettra en vedette Blake Shelton, les frères Jonas, Reba McEntire, Coldplay, Puma noir et OneRepublic parmi les artistes de la liste A. Les fans peuvent également se connecter à 22 heures pour une présentation de rappel d’une heure.

Pour la première fois dans l’histoire de Macy’s Fireworks, un spectacle de lumière de drone accompagnera l’interprétation par les Jonas Brothers de leur single à succès “Partez avant de m’aimer” avec Marshmello. Exactement 350 drones voleront au-dessus pour honorer l’équipe américaine alors qu’elle se prépare à partir pour les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo.

Tout au long de l’événement, une série d’histoires personnelles édifiantes appelées « l’esprit américain » mettra en lumière des héros du quotidien aux États-Unis, tandis que les Olympiennes Allyson Felix, Simone Manuel, Tatyana McFadden et Jessica Long partageront leurs histoires personnelles. Les téléspectateurs ont la possibilité de faire un don à Red Nose Day pour soutenir les enfants et les familles confrontés à l’insécurité alimentaire.

Plus tôt ce mois-ci, les Jonas Brothers ont sorti “Rappelez-vous ceci.” Le groupe s’est récemment associé à NBCUniversal, lançant officiellement la chanson lors de la diffusion de la première nuit des essais de l’équipe olympique américaine pour l’athlétisme, avant les Jeux olympiques de Tokyo le 23 juillet.

“Remember This” est l’un des hymnes les plus optimistes, indéniables et édifiants du groupe à ce jour. Sur le morceau, la guitare résonne alors que la production percussive monte en puissance vers le chant expansif et engageant : « J’avais l’habitude de prier pendant un moment comme ça, il y a un feu dans tes yeux, je ne peux pas résister, bébé, nous allons vouloir nous en souvenir. ”

Approfondissant leur relation avec NBCUniversal pour les Jeux Olympiques, ils interpréteront la chanson pour la première fois dans le cadre de la couverture par NBCUniversal des Jeux Olympiques de Tokyo cet été. De plus, la version “In-Games” contiendra de nouvelles paroles inspirées des Jeux Olympiques et de Team USA. Olympic Dreams avec Jonas Brothers est diffusé deux jours avant la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo le 21 juillet à 20 h HE/PT sur NBC.

