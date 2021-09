Jonas Brothers joue la version de “Who’s In Your Head” avant sa sortie

Cette fin de semaine, Frères Jonas a surpris les fans de Denver, CO lors de leur arrêt Remember This Tour au Red Rocks Amphitheatre avec une performance surprise d’une nouvelle chanson, “Who’s In Your Head”. Regardez-le se dérouler sur TikTok.

Le groupe a dévoilé l’artwork du single ce matin et a annoncé qu’il sortira officiellement “Who’s In Your Head” comme prochain single le 17 septembre via Republic Records. Jusque-là, les fans peuvent les attraper sur le Remember This Tour avec la star country Kelsea Ballerini en soutien.

Plus tôt ce mois-ci, le groupe était au centre des Jeux Olympiques. Pour célébrer la conclusion des Jeux de Tokyo 2021, les Jonas Brothers ont partagé une édition exclusive NBC de leur single “Remember This” avec une représentation du morceau dans le cadre des festivités de la cérémonie de clôture.

“Nous allons toujours #RememberThis”, a partagé le trio sur Instagram. Dans des articles séparés, Kevin Jonas a décrit la performance comme “un moment que je n’oublierai jamais” tandis que Nick Jonas a ajouté: “Quel honneur.”

L’édition NBC de “Remember This” est arrivée avec une performance visuelle diffusée sur NBCUniversal avec des images capturées tout au long des Jeux de Tokyo aux côtés des Jonas Brothers se produisant sur un toit. Les moments marquants incluent l’allumage de la torche lors de la cérémonie d’ouverture ainsi que les champions d’athlétisme, de natation et de gymnastique.

“Remember This” a fait ses débuts lors de la première nuit des essais de l’équipe américaine pour l’athlétisme en juin avant les Jeux de Tokyo. Un certain nombre de paroles de la chanson ont été inspirées par les Jeux et Team USA, avec le groupe chantant : cette.”

Avant la cérémonie de clôture, les Jonas Brothers ont participé à leur propre jeu, s’affrontant dans des épreuves de piste, de gymnastique et de vélo BMX. Kevin a décroché une victoire en haies et Nick a remporté une médaille d’or en gymnastique avant de se casser une côte lors de la partie BMX de l’événement personnel du groupe.

Précommandez « Qui est dans votre tête ».