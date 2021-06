Jonas Brothers publie “Remember This” pour la couverture olympique de NBC

Trio puissant nominé aux GRAMMY Awards Frères Jonas ont publié « Remember This ». En faisant équipe avec NBCUniversal, le groupe lancera officiellement la chanson lors de la diffusion de la première nuit des essais de l’équipe olympique américaine pour l’athlétisme entre 22 h et 23 h HE sur NBC, avant les Jeux olympiques de Tokyo le 23 juillet.

“Remember This” est l’un des hymnes les plus optimistes, indéniables et édifiants du groupe à ce jour. Sur le morceau, la guitare résonne alors que la production percussive monte en puissance vers le chant expansif et engageant : « J’avais l’habitude de prier pendant un moment comme ça, il y a un feu dans tes yeux, je ne peux pas résister, bébé, nous allons vouloir nous en souvenir. “

Approfondissant leur relation avec NBCUniversal pour les Jeux Olympiques, ils interpréteront la chanson pour la première fois dans le cadre de la couverture par NBCUniversal des Jeux Olympiques de Tokyo cet été. De plus, la version “In-Games” contiendra de nouvelles paroles inspirées des Jeux Olympiques et de Team USA. Olympic Dreams avec Jonas Brothers est diffusé deux jours avant la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo le 21 juillet à 20 h HE/PT sur NBC.

Le groupe s’est récemment associé à Marshmello pour la chanson « Leave Before You Love Me », qui grimpe rapidement dans les charts radio et figure déjà dans le Top 20 des formats radio Top 40 et Hot AC US. Regardez le clip, qui a rapidement amassé plus de 10 millions de vues. Ils ont également clôturé les Billboard Music Awards, organisés par Nick Jonas, avec une interprétation époustouflante de « Leave Before You Love Me » et un medley énergique, qui comprenait un aperçu de « Se souvenir de ceci ». Billboard l’a décrit à juste titre comme « Fiery ».

En août, Jonas Brothers se lancera dans la tournée Remember This. La tournée estivale de 44 dates débutera le 20 août à Las Vegas, NV avec la star country Kelsea Ballerini en soutien. Les Jonas Brothers sortiront également leur mémoire très attendu Blood le 9 novembre, disponible en pré-commande.

Achetez ou diffusez « Se souvenir de ça ».