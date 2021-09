Jonas Hofmann aspire à remporter la Coupe du monde avec l’Allemagne en 2022

Jonas Hofmann a beaucoup manqué au Borussia Mönchengladbach.

Gladbach a connu des difficultés après que l’Allemand ait manqué de temps en raison de problèmes musculaires et l’équipe a subi une défaite décevante contre Augsbourg. Gladbach connaît un début incroyablement décevant après avoir fait match nul contre le Bayern Munich lors de son premier match. Gladbach occupe désormais la 16e place du classement avec seulement quatre points.

Hofmann joue principalement comme ailier droit ou milieu de terrain central pour le club, cependant, il a récemment joué comme arrière droit pour l’équipe nationale lors de la dernière pause internationale. « Un entraîneur qui vous fait confiance est une aubaine pour chaque joueur. Mais je dois aussi beaucoup à Jogi Löw. Il a également planifié avec moi, après tout, j’étais aussi dans l’équipe EM », a déclaré Hofmann à Bild lorsqu’on lui a demandé si Hansi Flick avait été une bénédiction pour lui.

Hofmann a 29 ans mais n’a fait ses débuts en Allemagne qu’il y a un peu moins d’un an. Hofmann a maintenant six apparitions pour Die Mannschaft et de grandes aspirations pour sa carrière nationale. “Mon grand objectif est d’être à la Coupe du monde l’année prochaine, d’y jouer aussi – et au mieux peut-être de revenir en tant que champion du monde”, a déclaré Hofmann à Bild.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait tenir le coup contre un attaquant de premier plan comme Mbappé en tant qu’arrière droit, Hofmann était confiant.

« Bien sûr, c’est un gros défi de jouer contre lui. Mais j’aimerais y faire face. Ma direction générale est plus offensive, mais mon sens de la défense se développe à chaque match dans cette position », a déclaré Hofmann.

Lorsqu’on a demandé à Hofmann s’il était déçu d’un déménagement au Bayern Munich, il a répondu que cela ne lui importait pas. Il a confirmé qu’il y avait eu quelques conversations mais que cela n’a jamais été près de devenir concret. Hofmann n’est sous contrat que jusqu’en 2023 à Gladbach mais se sent très à l’aise à Gladbach. Cependant, l’Allemand a également déclaré qu’il aimait relever de nouveaux défis et était ouvert à de nouvelles choses. Le temps nous dira quel sera le prochain défi de Hofmann.

« Il y a eu quelques conversations. Et bien sûr je parle à Julian Nagelsmann quand nous nous voyons, puisque nous nous connaissons depuis 15 ans ensemble dans les équipes de jeunes d’Hoffenheim. Mais les pourparlers n’ont jamais été aussi avancés pour devenir concrets », a déclaré Hofmann.