Jonas Hofmann parle de l’intérêt du Bayern Munich

Dans une longue interview avec Sport1, le milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach et l’international allemand Jonas Hofmann ont évoqué l’intérêt qu’il a suscité du Bayern Munich lors du mercato estival.

« Je pense qu’il est tout à fait légitime de chercher des évolutions possibles dans sa vie professionnelle. Bien sûr, j’y pense quand le FC Bayern s’intéresse à moi. Mais cela n’affecte pas mes performances sur le terrain », a déclaré Hofmann à Patrick Berger et Florian Plettenberg de Sport1. « Ma relation avec Julian Nagelsmann est bonne. Nous nous connaissons depuis 15 ans, car j’étais à Hoffenheim depuis que j’étais jeune. Le contact entre nous n’a jamais été rompu.

Quant à ce que tout cela signifie, Hofmann a déclaré que c’était un honneur qu’il soit si apprécié.

« Je pense que c’est une confirmation de mon travail quand je suis lié à de grands clubs. C’est un honneur et cela me rend fier. Bien sûr, j’écoute et puis je pèse soigneusement ce qui parlerait pour et contre un mouvement », a déclaré Hofmann.