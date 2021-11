Jonas Valanciunas brise les triplés

Les pélicans Ils se sont connectés et s’enfuient. Comment ne pas le faire après avoir été expulsé en bas du classement. Pour ce faire, ils ont pris les deux ou trois choses qui fonctionnaient pour eux et les ont maximisés. Le meilleur exemple est Jonas Valanciunas, en tant que concept, et les triplets de Jonas Valanciunas, en tant qu’autre. Ceux qui l’ont subi sont les tondeuses, qui ne gagnent pas pour les triplists qui rendent leur existence amère dans leur propre maison. Le pivot lituanien marche cette campagne et le fait avec une révolution dans son jeu, mais pas tant que de désarmer une bonne équipe comme le contraire de ce lundi soir à travers un 7/8 à la longue et un 39 + 15 entre les points et rebonds. Seuls James Harden et Vince Carter avaient déjà fait ça. Jonas est un sept pieds et a commencé à en tirer trois avec une certaine régularité il y a trois ans, au cas où vous ne voudriez pas voir le crédit.. Les Clippers ont trouvé un autre centre après celui que Curry leur a fait quelques heures plus tôt et cela est parfaitement logique: Valanciunas égale ce qui précède en tant que seul à faire 35 + 10 avec sept triplés dans un match cette saison. Presque rien.

Qui sait si à cause de l’élan que les Pélicans ont saisi ces derniers jours ou à cause du coup dur du match de dimanche pour les Clippers, mais le premier quart-temps s’est terminé sur un retentissant 22-37 et les chiffres n’ont pas beaucoup bougé à partir de là. Ces triplés de Valanciunas en première mi-temps, casser la tête d’un Zubac qui ne savait plus où il devait approcher sa main pour éviter les tirs de son adversaire, Ils ont déjà fait quelque chose de sérieux la performance de l’intérieur d’Utena. Ce match s’est terminé 104-123, un petit pas en avant qui s’ajoute aux précédents. ils sont trois victoires en quatre jours de jeu et Zion Williamson doit revenir, une circonstance dans laquelle il faudra voir où et comment il s’intègre dans ce Valanciunas déchaîné. Les deux équipes étaient à 51% dans les field goal, mais il y avait plus de faim d’un côté que de l’autre pour générer plus d’opportunités et, avec ça Succès, plus de paniers.

Malgré le fait que Valanciunas ait un technicien de tir qui ressemble à une catapulte médiévale, les triples y pénètrent. Les Pels ne reçoivent pas beaucoup de butin, mais il est absolument indéniable que ce n’est pas parce que cet homme ne presse pas tout ce qu’il peut. Aux chiffres cités plus haut, il faut ajouter le total : avec son meilleur score de sa carrière, 18,5 points par match, il fait en moyenne 46% sur trois. Contre les Clippers, il avait enfin le soutien d’un Ingram pleinement intégré et réussi (27). Le centre remplaçant, Willy Hernangómez, a réalisé un match plus discret que ces derniers jours (9 points et 6 rebonds) mais toujours dans la rotation proposée par Willie Green.