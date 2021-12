Jonas Valanciunas, le meilleur tireur à 3 points de toute la NBA

A priori, cela pourrait être très étrange. A priori et a posteriori, mais nous n’avons rien à expliquer. Jonas Valanciunas Il est le joueur le plus titré de la ligne des 3 points de toute la NBA. Oui, le centre lituanien qui défend actuellement les couleurs de Pélicans de la Nouvelle-Orléans et dont les spécialités du jeu, du moins jusqu’à présent, étaient nombreuses et n’avaient que peu ou rien à voir avec le lancement extérieur.

Avec un minimum de 2,5 tentatives par match, le Lituanien est le numéro un d’une longue liste grâce à son incroyable précision de 51,7%. Un scandale sans précédent dans l’histoire de la NBA.

Jonas Valanciunas mène toute la NBA au tir à 3 points – 51,7% sur 2,5 tentatives par match. Il est en passe d’être le premier centre de l’histoire de la NBA à tirer 45+ 3P% sur 2+ tentatives par match. pic.twitter.com/1dxM8R2v2p – StatMuse (@statmuse) 30 novembre 2021