Jonathan Allen de Washington lance un coup de poing à son coéquipier Daron Payne au milieu d’une éruption contre les Cowboys

Les tensions sur la défense de l’équipe de football de Washington ont commencé à déborder lors du match de l’équipe contre les Cowboys de Dallas dimanche soir.

Après que l’équipe a autorisé un autre touché des Cowboys, l’émission NBC a révélé un incident entre les joueurs de ligne défensive Daron Payne et Jonathan Allen sur le banc. Il semblait que les joueurs de ligne se rassemblaient pour se regrouper et parler de ce qui se passait du côté défensif du ballon lorsque les choses se sont envenimées.

Daron Payne, numéro 94 de l’équipe de football de Washington, se rend sur le terrain avant le match contre les Broncos de Denver à Empower Field At Mile High le 31 octobre 2021 à Denver, Colorado. (Justin Tafoya/.)

Payne a semblé pousser et pousser ses doigts dans la tête d’Allen et Allen a répondu en lançant un coup de poing sur Payne. Allen ne s’est pas connecté et les deux coéquipiers ont dû être séparés sur la touche.

Au début du deuxième quart, Washington était déjà mené 28-7. La défense avait toutes les raisons d’être frustrée, mais il est rare que des coéquipiers en viennent aux mains avec les caméras qui regardent pendant un match.

26 décembre 2021 ; Arlington, Texas, États-Unis ; Le quart-arrière des Cowboys de Dallas Dak Prescott (4) est abordé par le plaqueur défensif de l’équipe de football de Washington Daron Payne (94) et le plaqueur défensif Jonathan Allen (93) au cours du premier trimestre au stade AT&T. (Jerome Miron-USA TODAY Sports)

L’équipe est entrée dans le match de la semaine 16 classée 25e pour les points alloués et 23e pour les verges autorisées avec sa fiche de 6-8.

29 novembre 2021 ; Landover, Maryland, États-Unis ; L’entraîneur-chef de l’équipe de football de Washington, Ron Rivera, célèbre en quittant le terrain après le match contre les Seahawks de Seattle à FedExField. (Geoff Burke-USA TODAY Sports)

Payne, qui en est à sa quatrième année avec Washington, a totalisé 3,5 sacs, 47 plaqués et un échappé récupéré en 14 matchs pour Washington. Allen, qui en est à sa cinquième année, a 8,5 sacs et 29 plaqués cette saison. Allen venait d’être sélectionné pour son premier Pro Bowl.