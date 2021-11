Jonathan Ashworth retient ses larmes à propos d’une histoire de mariage déchirante – « C’était mon père » | Royaume-Uni | Nouvelles

Le secrétaire à la Santé de l’ombre, M. Ashworth, a riposté aux larmes en se souvenant de la mort de son père avec la présentatrice de GB News Gloria De Piero. M. Ashworth a expliqué comment son père avait refusé la possibilité de le voir se marier en 2010 – et est décédé subitement en Thaïlande peu de temps après. Le haut député du parti travailliste a essuyé ses larmes en décrivant plus tard avoir appris que son père, un buveur excessif, était resté à l’écart de peur qu’il ne cause de l’embarras.

M. Ashworth a déclaré à GB News: » J’ai par la suite entendu des amis, le petit groupe … qu’il ne pouvait pas venir au mariage, il sentait qu’il ne pouvait pas venir au mariage parce qu’il pensait qu’il m’embarrasserait devant mes amis chics.

« Parce qu’il pensait qu’il se saoulerait tellement, j’aurais honte de lui.

« Parce qu’à ce mariage, il y aurait eu, vous savez, Gordon Brown, d’autres députés travaillistes, des journalistes, vous connaissez des gens qui travaillent à Westminster.

« Les gens qui pour lui… il penserait qu’ils sont chics parce qu’ils sont allés à l’université et parlent de manière intelligente, utilisent des mots longs et ont des emplois de fantaisie.

Le secrétaire à la Santé de l’ombre a poursuivi: « Il a estimé qu’il ne pouvait pas venir parce qu’il m’embarrasserait. »

Combattant ses larmes, M. Ashworth a ajouté: « C’était mon père.

« Alors bien sûr que je le voulais. »

Plus tôt, le député travailliste s’est souvenu avoir rendu visite à son père à l’hôpital « à six, sept, quelque chose comme ça… et je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait à l’époque, mais par la suite, j’ai appris que les médecins lui ont essentiellement dit que vous étiez va mourir à moins que vous ne remplissiez l’alcool. »

M. Ashworth a déclaré: « Il n’a pas emballé la boisson, mais il est passé du whisky … au vin blanc et ensuite, tout au long de mon enfance, le réfrigérateur était toujours plein de ces grandes bouteilles de vin blanc bon marché du hors licence .

« Il y avait des moments où c’était tout ce qu’il y avait, tout ce qui était dans le réfrigérateur. »

Le père de M. Ashworth a appelé deux jours avant le mariage pour lui dire: « Je ne viens pas. Je ne viens pas. »

« J’étais tellement en colère contre lui », a déclaré Ashworth.

« J’ai dit, oh d’accord, tu fais ce que tu veux d’eux et je ne lui ai pas parlé », a-t-il ajouté.

« J’étais tellement furieuse le jour du mariage, je ne lui ai pas parlé.

« Je n’ai pas pu lui parler ce jour-là.

« Et, deux mois plus tard, il était mort. »