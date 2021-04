Jonathan Bennett, l’acteur de ‘Mean Girls’, a souffert d’homophobie au Mexique – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Jonathan Bennett, célèbre pour avoir joué Aaron Samuels dans «Mean Girls» (2004), a révélé que lui et son partenaire Jaymes Vaughan avaient été victimes de discrimination au Mexique.

L’acte d’homophobie s’est produit lorsque le couple de célébrités planifiait leur mariage. Parmi les thèmes qu’ils avaient en tête, quelque chose dans le style du cirque du film “The Greatest Showman” ou de la jungle, ils ont finalement tous deux décidé qu’ils voulaient que leur mariage se déroule au Mexique.

Bennett et Vaughan, animateur de télévision aux États-Unis, ont expliqué à un magazine de mariage qu’ils prévoyaient de se marier depuis des années dans un hôtel spécifique de la Riviera Maya. À leur grande surprise, le propriétaire de la propriété leur a dit qu’ils ne pouvaient pas s’y marier.

«Il a dit que nous ne pouvions pas nous marier là-bas parce que nous étions deux hommes et que cela allait à l’encontre de sa morale. C’était un coup dur », a déclaré Bennett dans l’interview.

L’incident homophobe a inspiré le couple à faire de leur mariage une véritable célébration non seulement de leur amour, mais de la communauté LGBTQ +.

«En tant que membre de la communauté LGBTQ +, vous devez non seulement vous sentir en sécurité, mais aussi être célébré (…). C’est notre mariage, mais il ne s’agit pas que de nous », a ajouté l’acteur, qui a également ajouté que leur mariage serait volontairement scandaleux.

Malgré la discrimination, le couple a maintenu sa décision de se marier au Mexique. Ils ont déjà trouvé un autre hôtel dans lequel ils assurent que le personnel était enthousiaste à l’idée de mener à bien leur cérémonie.

Depuis, Bennet et Vaughan ont décidé que les fournisseurs seraient choisis en fonction de leurs valeurs. Ils n’envisagent pas non plus de suivre les traditions, encore moins de ne pas se voir avant le mariage: «C’est mon meilleur ami, si je ne le vois pas avant le mariage, à qui suis-je censé parler?» Déclara Bennett.

Par: El Universal