Jonathan Burkardt éclate en tant que buteur allemand

12/06/2021 à 21:34 CET

L’attaquant de Mayence 05, Jonathan Burkardt, est le joueur allemand le plus marquant de la saison 2021/22 avec un total de 10 buts toutes compétitions confondues. A 21 ans et formé entre les catégories inférieures de Mayence et de Darmstad, l’attaquant devance Leroy Sané (9), Florian Wirtz (8) et Serge Gnabry (8).

10 – Jonathan Burkhardt a marqué 10 buts dans toutes les compétitions cette saison, le plus par un joueur allemand dans les cinq meilleures ligues européennes cette saison. Réponse. pic.twitter.com/rKlUlwNZb6 – OptaFranz (@OptaFranz) 6 décembre 2021

L’Allemand, qui a été international avec le Maanchaft sub 21 jusqu’à 17 fois depuis septembre 2020, C’est un joueur avec un nez marqué : il a marqué sept buts en Bundesliga et trois autres en DFB Pokal, le plus grand nombre dans les cinq ligues majeures..

L’ancien joueur de Darmstad a signé un total de 13 buts et cinq passes décisives en tant que joueur de Mayence 05 depuis ses débuts lors de la saison 2018/19 : participe à 0,3 buts pour son équipe par match. Jusqu’à présent, il a joué un total de 60 matchs en tant que joueur professionnel, plus 35 avec le Mainz U19, 30 avec le Mainz U17 et quatre avec le Mainz II.

En attente de l’appel de Hansi Flick

L’attaquant a disputé un total de 17 matchs avec les U21 allemands et ses bonnes performances lors des derniers matchs ont ouvert le débat dans les médias allemands : Jonathan Burkardt mérite-t-il une chance avec l’absolu dans cette nouvelle étape de rajeunissement de l’effectif international avec Hansi Flick ?

Avec un contrat jusqu’au 30 juin 2024, Burkardt a une valeur marchande de 6,5 millions d’euros, selon Transfermarkt, et les grands clubs allemands l’auraient déjà sous contrôle pour l’avenir, où le jeune attaquant allemand devrait continuer à ajouter des minutes et à croître de manière exponentielle en Bundesliga.