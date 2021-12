Jonathan Cain de Journey animera le «concert de Noël Wonder Of Wonders»

Temple de la renommée du rock and roll intronisé et PÉRIPLE membre d’un groupe Jonathan Caïn diffusera en direct son « Concert de Noël Wonder Of Wonders » de City Of Destiny le 22 décembre à partir de 19 h HE. Hébergé par Caïn et sa femme, pasteur principal de City Of Destiny Paula White-Caïn, l’événement gratuit et ouvert au public mettra en vedette un invité spécial Brianna Alomar, le batteur Tommy Caïn et guitariste Keven Eknes, avec un chœur complet et un quatuor à cordes.

Emmener les gens dans une aventure à travers la Nativité pendant le concert, Caïn dirigera son Top 5 radio de Noël « Merveille des merveilles », qui est sorti en 2019 et présente Grammy-nominé, disque de platine JOURNALIERS chanteur Michel Tait. L’événement mettra davantage en valeur des chansons originales comme « Noël méconnu », la piste titre à CaïnAlbum, DVD, enregistrement vinyle et accompagnement complet de Billboard, Amazon Prime vidéo « Personne d’autre que toi Jésus » c’est de Caïnest acclamé « Oh Seigneur, conduis-nous » EP sorti mondialement le mois dernier, et une nouvelle chanson écrite pour cet événement, « Voir ».

« Combien y a-t-il de chansons « voici » ? Aucune ! » s’exclame Caïn. « J’aime toujours écrire ce qui n’a pas été écrit, et il est si important d’être frais dans le mot. Voici signifie regarder, voir, remarquer, reconnaître. Quand je suis allé chercher l’étymologie du mot, c’était profond . »

Le prochain concert de Noël mettra également en lumière des classiques comme « Les anges que nous avons entendus en haut », « Oh sainte nuit » et « Entendez-vous ce que j’entends ».

Caïnest en cours « Oh Seigneur, conduis-nous » EP est une invitation musicale magnifiquement conçue à la prière, au renouveau et à l’engagement qui poursuit les offres de cet artiste emblématique de la nouvelle musique inspirée par la foi. Produit par Caïn, mélangé par David Kalmusky (Justin Bieber, LA Mêlée, Keith Urbain), maîtrisé par Grammy Award-gagnant Adam Ayan (Paul Mccartney, Carrie Underwood, COMBATTANTS DE FOO), l’EP a été enregistré à Caïnà la pointe de la technologie Addiction Sound Studios à Nashville avec des pièces sélectionnées réalisées à distance. Avec Caïnle plus grand succès solo de à ce jour, le ABC audio, Le Club 700, Chef de culte et Rock classique ultime-Piste titre en vedette, et le auteur-compositeur américain-créé « Beau Tonnerre », le PE précède Caïnà venir et sixième album solo en autant d’années (date de sortie à venir).

Jouant récemment au golf avec un entraîneur légendaire Lou Holtz et présenté pendant Troie et Tracey Duhon‘s Donner de l’espoir gala à la Nouvelle-Orléans, Caïn partagera également son histoire personnelle de foi avec de la nouvelle musique ce mois-ci dans le premier épisode de la Flix pur spectacle « Rockin’ On Heavens Door », qui comporte Caïn‘s « Oh Seigneur, conduis-nous » comme chanson thème.

Avec plus de musique solo à venir, Caïn rejoint aussi son groupe PÉRIPLE pour ses 40 ans « Tour Liberté 2022 » lancement le 22 février à Pittsburgh et mettant en vedette Billy Idole sur la première étape de la tournée avec TOTO prend la relève en tant que première partie à partir du 7 avril à San Diego, en Californie.

Sortir cinq albums solo au cours des dernières années, dont son 2019, Panneau d’affichage-En vedette « Plus comme Jésus » cette Parade appelle un « nouvel album triomphant », les enregistrements solo suivent une longue lignée de tubes qui portent la signature de cet artiste. En tant que membre de PÉRIPLE, Caïn a écrit ou co-écrit des succès radiophoniques aussi massifs que la chanson rock du catalogue la plus vendue en iTunes‘ l’histoire « N’arrête pas de croire » et « Qui pleure maintenant », « Bras ouverts », « Fidèlement » et beaucoup plus.

