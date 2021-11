Temple de la renommée du rock and roll intronisé et PÉRIPLE membre d’un groupe Jonathan Caïn a sorti la vidéo lyrique officielle de la chanson « Beau Tonnerre ». Le morceau est tiré de son nouvel EP de six chansons, « Oh Seigneur, conduis-nous », disponible dès maintenant via Documents d’identité avec La musique de carburant Distribution. Le PE précède Caïnà venir et sixième album solo en autant d’années (date de sortie à annoncer) et continue les offres de cet artiste emblématique de la nouvelle musique inspirée par la foi.

Après la sortie de son plus gros hit solo à ce jour avec la chanson titre « Oh Seigneur, conduis-nous », CaïnLe nouvel EP de est une invitation musicale magnifiquement conçue à la prière, au renouveau et à l’engagement.

« Ce n’est pas seulement » je vais à l’église « , c’est un échange d’amour, un abandon d’amour », partage Caïn, qui dirige le culte hebdomadaire à City Of Destiny où sa femme, Paula White-Caïn, est le pasteur principal. « Nous avons un Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et chaque année, nous devons rétablir une alliance avec notre foi et nous réengager dans la louange, l’adoration et la prière. Plus vous pouvez vous engager, plus vous serez béni. »

Caïn, qui obtient sa licence de pilote, compare cela au pilotage d’un avion. « Vous ne pouvez pas être à moitié pilote, vous devez être à fond. »

Partageant son histoire personnelle de foi avec une nouvelle musique en décembre lors du premier épisode de la Flix pur spectacle « Rockin On Heavens Door », Caïn‘s « Oh Seigneur, conduis-nous » servira également de chanson thème à l’émission, ouvrant chaque épisode qui devrait présenter d’autres invités musicaux bien connus.

En plus de la chanson titre, « Oh Seigneur, conduis-nous » comprend « Quelque chose de plus grand », nommé d’après et inspiré par le livre acclamé de sa femme, et le auteur-compositeur américain-créé « Beau Tonnerre ».

« Il y a une conversation en cours là-haut alors que les ondes sonores roulent à travers la terre », pensa Caïn alors qu’il regardait une récente tempête près de chez lui en Floride. « Vous pouvez sentir la terre trembler, le sol rouler sous vos pieds. C’est l’un des seuls endroits où vous pouvez voir une telle puissance. C’est un moyen par lequel Dieu peut nous atteindre, comment Il m’a atteint. orage, j’espère qu’ils penseront à cette chanson. »

Produit par Caïn, mélangé par David Kalmusky (Justin Bieber, La mêlée, Keith Urbain), maîtrisé par Grammy Award-gagnant Adam Ayan (Paul Mccartney, Carrie Underwood, COMBATTANTS DE FOO), « Oh Seigneur, conduis-nous » a été enregistré à Caïnà la pointe de la technologie Studios de Son Addiction à Nashville avec certaines pièces réalisées à distance.

Le plein « Oh Seigneur, conduis-nous » Voici la liste des morceaux de l’EP :

01. Oh Seigneur, conduis-nous



02. Prier le Père



03. Adorez à notre façon



04. Beau Tonnerre



05. Quelque chose de plus grand



06. Personne d’autre que toi Jésus

Avec plus de musique solo, un événement d’écriture de chansons et un concert de Noël qui seront annoncés dans un proche avenir, Caïn, avec son groupe PÉRIPLE, clôturé la deuxième et dernière nuit du Festival de musique iHeartRadio à Las Vegas le 18 septembre dans un iCoeur-loué « performance épique ». En vedette cette semaine dans Le journal de Wall Street, Caïn a également dirigé le culte lors de la conférence Unleashed organisée par Paula White Ministries (30 septembre – 3 octobre).

Caïn est en outre l’hôte de la « Ancré » podcast, partageant son cœur sur des sujets de foi, de famille, de mariage, de virilité et de musique, et est présenté dans les émissions de télévision de sa femme « Paula aujourd’hui » et « Fidèlement » vu sur le Réseau de vie pour les femmes et Télévision Daystar.

Sortir cinq albums solo au cours des dernières années, dont son 2019, Panneau d’affichage-En vedette « Plus comme Jésus » cette Parade appelle un « nouvel album triomphant », les enregistrements solo suivent une longue lignée de tubes qui portent la signature de cet artiste emblématique. En tant que membre de PÉRIPLE, Caïn a écrit ou co-écrit des succès radiophoniques aussi massifs que la chanson rock du catalogue la plus vendue en iTunes‘ l’histoire, « N’arrête pas de croire », « Qui pleure maintenant », « Bras ouverts », « Fidèlement » et beaucoup plus.