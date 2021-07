Jonathan Cain de Journey sort un nouveau single ‘Prayerful’ ‘Oh Lord Lead Us’

Temple de la renommée du rock and roll intronisé et VOYAGE membre d’un groupe Jonathan Caïn vient de sortir son premier single solo de 2021, “Oh Seigneur, conduis-nous”, passant par Documents d’identité avec La musique de carburant Distribution. Le single et la vidéo associée qui sont diffusées aujourd’hui proviennent de Caïnà venir et sixième album solo en autant d’années (date de sortie à annoncer), et continue les offres de cet artiste emblématique de la nouvelle musique inspirée de la foi.

Produit par Caïn, mélangé par David Kalmusky (Justin Bieber, LA Mêlée, Keith Urbain), maîtrisé par Grammy Award-gagnant Adam Ayan (Paul Mccartney, Carrie Underwood, COMBATTANTS DE FOO) et mettant en vedette VOYAGE chanteur de fond Jason Derlatka soulevant le chœur dans la stratosphère, “Oh Seigneur, conduis-nous” a été enregistré à Caïnà la pointe de la technologie Studios de Son Addiction à Nashville, avec certaines pièces réalisées à distance en raison de la pandémie.

Diriger le culte hebdomadaire dans son église, City Of Destiny, où sa femme, Paula White-Caïn, est le pasteur principal, Caïn cherchait une chanson pour engager la congrégation dans la nouvelle année. S’inspirant de 1 Chroniques 16:11, il a commencé à créer le nouveau single priant.

« En sortant du confinement du COVID, je voulais faire une déclaration musicalement », dit Caïn. “Étant battus, fermés et avec des églises fermées par les fermetures de quarantaine, il m’a semblé que nous devions nous renouveler à nouveau. Nous avions besoin de quelque chose avec un peu de joie dedans … COVID était mentalement très difficile pour un beaucoup de gens.”

Avec plus de musique solo à annoncer dans un proche avenir, Caïn accélère également 2021 avec de la nouvelle musique et une tournée avec son VOYAGE camarades de groupe, y compris une fente de titre à Lollapalooza à Chicago le 31 juillet. Il est également l’hôte du “Ancré” podcast, partageant son cœur sur des sujets de foi, de famille, de mariage, de virilité et de musique, et est présenté dans les émissions de télévision de sa femme “Paula aujourd’hui” et “Fidèlement”, vu sur le Réseau de vie pour les femmes et Télévision Daystar.

Avec la nouvelle musique, Caïn a sorti cinq albums solo au cours des dernières années, dont son 2019, Panneau d’affichage-En vedette “Plus comme Jésus” cette Parade appelé « triomphant ». Les enregistrements en solo suivent une longue lignée de tubes qui portent la signature de cet artiste emblématique. En tant que membre de VOYAGE, Caïn a écrit ou co-écrit des succès radiophoniques aussi massifs que la chanson rock du catalogue la plus vendue en iTunes‘ l’histoire, “N’arrête pas de croire” et “Qui pleure maintenant”, “Bras ouverts”, “Fidèlement” et beaucoup plus.



