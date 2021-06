Jonathan Davis de Korn contribue une chanson exclusive au jeu vidéo ‘Elex Ii’

CORN leader Jonathan Davis a contribué une chanson exclusive, “Elex”, à “Elex II”, qui arrive bientôt sur PC, Xbox Series S|X, Xbox One, PlayStation 5 et PlayStation 4.

“Elex II” est la suite de “Elex”, l’expérience de jeu de rôle vintage en monde ouvert des créateurs primés du “Gothique” et ” Ressuscité “ séries “Octets Piranha”. “Elex II” revient dans le monde fantastique de la science post-apocalyptique de Magalan, avec des environnements gigantesques qui peuvent être explorés avec une liberté inégalée via le jetpack – vous pourrez vous déplacer dans l’histoire épique comme vous le souhaitez !

Plusieurs années après Jax a vaincu le Hybride, une nouvelle menace arrive du ciel, déchaînant les dangereux pouvoirs des ténèbres Elex et mettant en danger toute vie sur la planète. Afin de défendre la paix sur Magalan et la sécurité de sa propre famille, Jax se lance dans une mission pour convaincre les factions de s’unir contre les envahisseurs, ainsi qu’une quête personnelle pour retrouver son fils, Dex, qui s’est séparé de lui.

Plongez dans un monde immense, entièrement fabriqué à la main et complètement unique avec de multiples factions et des environnements divers dans un univers de science fantastique post-apocalyptique.

Dans une interview de 2019 avec Kerrang !, Jonathan a confirmé qu’il est un grand fan de jeux vidéo, en disant : « J’adore jouer à des jeux pour enfants. J’ai joué Fortnite ici et là, mais je ne suis pas dans la merde de bataille royale, je suis dans le scénario. Je suis vraiment dans les jeux LEGO, je viens de commencer “Red Dead Redemption II”. N’importe quoi où je ne me fais pas donner le cul par un gamin de huit ans ! C’est fou comment ces enfants parlent pendant le multiplay. J’ai peur pour l’avenir, mon frère.”



ELEX II arrive bientôt, avec ma chanson “ELEX” créée exclusivement pour le jeu – uniquement disponible via PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S|X et Xbox One. @THQNordic #ELEX #PiranhaBytes pic.twitter.com/5gwnWgb4EH – Jonathan Davis (@JDavisOfficial) 16 juin 2021

