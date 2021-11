KORN leader Jonathan Davis a parlé à Carlota d’Audacy Check In à propos du prochain album du groupe, « Requiem », qui arrivera le 4 février 2022 via Enregistrements Loma Vista. Le clip officiel du premier single du disque, « Commencer la guérison », réalisé par Tim Saccenti (LOTUS VOLANT, COUREZ LES BIJOUX, MODE DEPECHE), a été rendu disponible la semaine dernière.

En parlant de comment « Commencer la guérison » et le reste de « Requiem » se compare au précédent KORN Matériel, Davis dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET) : « C’est différent. Nous évoluons toujours en permanence. Il y a toujours notre son de base là-bas. Mais cette fois, nous avons fait cela, nous avons eu le luxe, nous étions sur un temps mort forcé; nous avions tout le temps du monde.

« Chacun KORN disque que j’ai jamais fait, le groupe a tout le temps du monde pour faire son truc, et la façon dont j’écris et fais mon truc, je dois avoir toute la musique faite et ensuite je peux faire ce que je fais », a-t-il poursuivi. « Et ils réservent toujours une tournée, et ça approche, et je me dépêche toujours et me dépêche d’essayer de le faire. Alors cette fois, on a eu le temps. Nous sommes venus ensemble. Nous le ferions par blocs – un bloc de semaine, et écrivions une semaine, puis nous nous en allions. [We’d do that] une fois par mois. Je pense que nous avons fait trois ou quatre sessions et enregistré le disque. Il m’a fallu quatre ou cinq mois pour faire le chant. Mais dans l’ensemble, nous en sommes vraiment très fiers. Nous l’avons produit avec Chris Collier, qui est vraiment bon. Et ce fut l’une des meilleures expériences d’album que j’ai eues. »

Au sujet de l’expérimentation de différents styles vocaux dans « Commencer la guérison », Jonathan a déclaré: « Il se passe beaucoup de choses là-dedans. J’ai passé beaucoup de temps à superposer des voix et à utiliser différents microphones et à faire toutes sortes de choses qui prennent du temps et de la patience que la plupart des producteurs et chanteurs ne veulent pas faire, parce que Ça craint. Mais je suis à un moment de ma vie où j’ai la liberté, la capacité et les moyens de vraiment faire ce que je veux, de prendre le temps et de vraiment présenter quelque chose d’une manière artistique et que j’aime. »

En raison des effets de COVID-19 et de l’impossibilité de jouer des spectacles en direct pour la première fois en KORNl’illustre carrière de , « Requiem » a été conçu dans des circonstances très différentes de celles de la majorité du catalogue du groupe. C’est un album né du temps et de la capacité de créer sans pression. Dynamisé par un nouveau processus créatif sans contraintes de temps, KORN était capable de faire des choses avec « Requiem » que les deux dernières décennies ne leur ont pas toujours permis, comme prendre plus de temps pour expérimenter ensemble ou enregistrer avec diligence sur bande analogique – des processus qui ont découvert une nouvelle dimension et texture sonores dans leur musique.

« Requiem » est disponible en pré-commande dans une gamme de formats à collectionner. Il s’agit notamment d’une variante exclusive en vinyle argenté strictement limitée à 1 000 exemplaires.

« Requiem » liste des pistes :

01. Oublié



02. Laissons les ténèbres faire le reste



03. Commencer la guérison



04. Perdu dans la grandeur



05. Déconnecter



06. Désespéré et battu



07. Pénitence au chagrin



08. Ma confession



09. Le pire est en route



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).