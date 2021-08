Jonathan Davis de Korn est positif pour Covid 19; Cinq autres spectacles reportés, deux dates annulées

Deux jours après avoir reporté son spectacle à Scranton, en Pennsylvanie parce qu’une personne “au sein de la CORN camp” testé positif pour COVID-19″, le groupe a maintenant reporté cinq dates supplémentaires sur sa tournée américaine actuelle en raison du fait que le chanteur Jonathan Davis contracté la maladie causée par le nouveau coronavirus.

CORN a partagé la nouvelle du report dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Le groupe a écrit : “Nous apprécions vraiment votre patience pendant que nous préparons les prochaines étapes de notre tournée.

« Samedi, nous avons reçu la triste nouvelle que Jonathan testé positif au Covid, et inutile de vous dire que nous avons dû reporter l’émission à la dernière minute. À la suite de son test positif, nous devons également reprogrammer la prochaine poignée de spectacles.

“Comme toujours, notre objectif principal est d’assurer la sécurité de toutes les personnes impliquées, c’est donc quelque chose qui doit être fait. Jonathanle moral est bon et il se repose et récupère maintenant.

“Nous sommes aussi déçus que vous par les circonstances, mais nous nous en sortirons cependant, et nous avons hâte de vous voir une fois de retour, tirant à nouveau sur tous les cylindres.

“Nous vous remercions tous pour votre amour et votre soutien!”

Les spectacles suivants vont être reprogrammés :

14 août – Scranton, PA déménage au 25 septembre



17 août – Wantagh, NY déménage au 28 septembre



18 août – Holmdel, NJ passe au 26 septembre



20 août – Hartford, Connecticut, déménage au 2 octobre



21 août – Mansfield, MA déménage au 1er octobre



22 août – Gilford, NH déménage au 3 octobre

Les dates suivantes sont annulées en raison de conflits d’horaire :

24 août – Darien Center, NY*



25 août – Syracuse, NY*

* Les détenteurs de billets pour ces deux dates seront contactés pour les remboursements.

Au cours des deux dernières semaines, un certain nombre d’artistes de hard rock et de heavy metal de premier plan, dont IRON MAIDEN‘s Bruce Dickinson, TESLA, LYNYRD SKYNYRD, BRISÉ et BIZKIT BOITE – ont annulé des spectacles ou joué des concerts sans membres testés positifs pour COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus. Les annulations et l’augmentation du nombre d’infections au COVID-19 sont dues en grande partie au fait que la variante delta du coronavirus, désormais la souche la plus courante circulant aux États-Unis, a une transmissibilité suralimentée, due en partie à la façon dont le virus a muté. le virus se comporte dans le corps après l’infection.

De nouvelles variantes du virus qui causent la maladie COVID-19 se propagent aux États-Unis et dans d’autres pays. Les données actuelles suggèrent que les vaccins COVID-19 autorisés pour une utilisation aux États-Unis offrent une protection contre la plupart des variantes. Cependant, certaines variantes peuvent provoquer des maladies chez certaines personnes après leur vaccination complète.

Selon Healthline, les données suggèrent jusqu’à présent des taux d’efficacité contre la variante delta de plus de 67% pour le Johnson & Johnson vaccin, 72 à 95 pour cent pour le Moderna vaccin, et 64 à 96 pour cent pour le Pfizer-BioNTech vaccin.

Même si les vaccins offrent différentes gammes de protection, les experts disent qu’il est crucial de se faire vacciner complètement.

Dr Anthony Fauci, le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a déclaré plus tôt dans le mois que bien que les personnes vaccinées puissent être porteuses et propager le virus dans ce que l’on appelle des “infections révolutionnaires”, les personnes à l’origine de la flambée actuelle n’étaient pas vaccinées.

À mesure que le virus se propage, il peut muter et créer des variantes plus dangereuses. Par conséquent, “il pourrait y avoir une variante qui persiste et qui peut écarter le delta”, Fauci mentionné.