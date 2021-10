Jonathan Davis de Korn jouera le méchant dans le nouveau film d’horreur « The Devil’s Tree »

Selon Bloody Disgusting, CORN chanteur Jonathan Davis stars dans VFX artiste devenu réalisateur Josué Petrinole film d’horreur indépendant de « L’arbre du diable ». Il jouera le méchant, « L’animal de compagnie« , dans le film, qui met également en vedette Addy Miller (petite fille ours en peluche zombie de « Les morts qui marchent ») et Nick Príncipe (« Mises au repos »).

« Jonathan a fait un travail incroyable en tant que méchant », Petrino mentionné. « Il nous a vraiment aidés à créer un personnage mémorable et c’était très amusant de travailler avec lui. »

« L’arbre du diable » Synopsis du film : « Après avoir visité un arbre emblématique censé être une porte d’entrée vers l’enfer, un groupe d’amis organise une pitoyable fête à la maison où, sans explication, ils se rendent compte qu’ils ne peuvent mentalement pas se résoudre à partir. Peu de temps après cette révélation, tourment et le massacre commence aux mains d’un tueur surnaturel avec un sens de l’humour déformé et sadique. »

Peu de temps après « L’arbre du diable » a commencé à être développé en 2013, Petrino Raconté LAHorror.com à propos de sa vision du film : « Je suis un cinéphile de bout en bout, donc je pense que tout ce que j’aime et que j’ai regardé maintes et maintes fois aura une influence là-dessus, mais les fans de ces films apprécieront certainement. C’est le foule que nous recherchons. Nous voulons établir nos personnages le plus rapidement possible afin que nous puissions aller droit à leur chute. Pourquoi devrions-nous vous ennuyer avec une longue configuration, un long dialogue et une sémantique? Essayons de vous faire aimer ces gens dès que possible et puis retirez-les de vous.

Il a ajouté: « Tous les personnages sont basés sur des personnes que je connais à l’exception du tueur. Nous les avons écrits de manière à ce qu’ils puissent chacun avoir leur propre film. Je pense qu’il est important que nos personnages soient suffisamment intéressants pour mériter leur à l’écran. Ce ne sont pas vraiment des enfants, pour être honnête. Ce sont de vieux amis qui sont en quelque sorte obligés de sortir à nouveau malgré le fait qu’ils grandissent et se séparent… Ce ne sont pas des idiots. En fait, la plupart d’entre eux ont une intelligence au-dessus de la moyenne et la plupart d’entre eux réagiraient comme n’importe qui. »



