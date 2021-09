Jonathan Davis de Korn remercie les fans pour leur soutien lors de sa récupération de Covid 19

CORN chanteur Jonathan Davis a remercié les fans pour leur soutien, près d’un mois après qu’il a été annoncé qu’il avait été testé positif pour COVID-19. En raison de son infection, le groupe a reporté six dates et annulé deux de sa tournée américaine actuelle.

Davis, qui aurait été complètement vacciné, a pris à son Instagram plus tôt dans la journée (samedi 11 septembre) pour écrire : « Je ne suis pas vraiment douée pour ça. Je ne sais comment exprimer mes émotions qu’en chantant. carrière Je n’ai jamais ressenti autant d’amour. Je veux juste que vous sachiez tous à quel point je vous aime et vous apprécie tous. Je me sens mieux chaque jour qui passe.”

Même si Davis n’est plus contagieux avec le virus, il a pris place sur un trône personnalisé près de l’élévateur de tambour à CORNdes émissions récentes de en raison des effets persistants de son combat avec COVID-19.

Dans des séquences vidéo de CORNConcert du 27 août à Tinley Park, Illinois — JonathanAprès avoir révélé son diagnostic positif, on pouvait le voir marcher lentement sur la scène, tousser et semblant prendre une minute pour reprendre son souffle. Selon TMZ, Davis a également reçu des coups occasionnels d’un réservoir d’oxygène installé près de ce trône.

Plus tôt cette semaine, CORN guitariste James “Munky” Shaffer également testé positif au COVID-19. Il est temporairement remplacé sur la route par JR Bareis, qui est aussi dans le groupe AMOUR ET MORT avec CORN guitariste Brian “Head” Welch.

Bareis a joué son premier concert de 2021 avec CORN jeudi soir (9 septembre) à l’USANA Amphitheatre à Salt Lake City, Utah.

Bareis n’est pas le seul musicien de session à jouer avec CORN à l’heure actuelle. Bassiste Roberto “Ra” Diaz (TENDANCES SUICIDAIRES) remplace Reginald “Champ” Arvizu au CORNtournée en cours après champêtre a annoncé en juin qu’il s’absenterait du trek pour « guérir » après « s’être rabattu » sur certaines de ses « mauvaises habitudes ».