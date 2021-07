Jonathan Davis de Korn reprend “It’s A Sin” des Pet Shop Boys (Audio)

Séries télévisées populaires “Ville du paradis” a publié aujourd’hui la bande originale de la saison 1 via Archives sumériennes. La bande-son comprend un mélange de morceaux dont “Ville du paradis” bandes LES MAVEN et LE FLUX avec leurs couvertures de “Je ne crois pas en l’amour” et “La vraie foi”, respectivement, et comprend d’autres chansons trouvées dans l’émission telles que Mitrailleuse Kelly et Travis Barkerl’interprétation de Edwyn Collinsest classique “Une fille comme toi” et CORN chanteur Jonathan Davisla couverture du PET SHOP BOYS frappé “C’est un peché”, qui peut être diffusé ci-dessous. Avant la sortie de la bande originale, “Ville du paradis” étoiles L’IMPLACABLE a sorti son album “Jeux cruels” qui comprenait les chansons du groupe de la série télévisée à succès, y compris une apparition spéciale de l’inimitable Lzzy Hale de TEMPÊTE D’HALALE sur la chanson titre, musique écrite par Javier Reyes de LES ANIMAUX COMME LEADERS au “Rien ne dure éternellement”, et “Ville du paradis” créateur de spectacle Ash Avildsen écrire des paroles sur des morceaux originaux “Jeu Cruel”, “Rien ne dure éternellement” et “Perdu dans le contrôle”. En plus de la sortie de la bande originale, les fans peuvent également marquer des produits exclusifs.

“Ville du paradis” Liste des bandes originales de la saison 1 :

01. MGK & TRAVIS BARKER – Une fille comme toi



02. PALAIS ROYALE – Cauchemars au paradis



03. KENNYHOOPLA – Comment vais-je reposer en paix si je suis enterré près d’une autoroute ?



04. ÉCRASER DES CITROUILLES – Ramona



05. OS ROYAUME-UNI – Beau est ennuyeux



06. ROIS DE LÉON – Plus proche



07. MEG MYERS – Le Souterrain



08. VILLE ET COULEUR – Ce qui fait un homme?



09. JONATHAN DAVIS – C’est un peché



dix. DES CROIX – L’épilogue



11. MAUVAIS PRÉSAGES – Attention à ce que vous souhaitez pour



12. DORMIR AVEC LES SIRÈNES – Les prédicateurs de l’ombre



13. LES MAVEN – Je ne crois pas en l’amour



14. ÉMEUTES NUIT – Contagieux



15. LE FLUX – La vraie foi

“Ville du paradis” est sorti numériquement fin mars et a immédiatement atteint les premières places de All Shows sur Amazon Prime, Tous les spectacles sur iTunes, Drame et Tendance TV sur fandango et #2 Drame sur jeu de Google. Situé à Los Angeles, “Ville du paradis” raconte la vie de rock star et leader de L’IMPLACABLE, Johnny Faust, et un jeune débutant, Simon, qui l’idolâtre alors qu’ils se heurtent à leurs maisons brisées construites par l’industrie de la musique. La série a été créée par Ash Avildsen (Hit Parder, Films sumériens), fils de prix de l’Académie gagnant John Avildsen (“Rocheux”, “Le Karaté Kid”), et est vaguement basé sur sa propre vie et sa relation avec son père. Regardez la bande-annonce officielle, qui a enregistré 12 millions de vues sur Youtube, au dessous de.

“Ville du paradis” le casting comprend Bella Thorne, Andy Biersack, la fin Cameron Boyce, booboo stewart, Olivia Culpo, Drea de Matteo, Perrey Reeves, Fairuza Balk, Ben Bruce, Mark Boone Junior, Bretagne Furlan, Nathalie Eva Marie, Amanda Steele et producteur/rappeur Hopsine.



