Jonathan Davis de Korn utilise un masque à oxygène lors d’un concert au milieu de la récupération de COVID-19

Korn était de retour sur scène ce week-end, mais le chanteur principal Jonathan Davis avait besoin d’aide pour se produire alors qu’il continue de se remettre de COVID-19. Davis a utilisé un masque à oxygène lors d’un concert dans l’Illinois vendredi soir pour reprendre son souffle entre les chansons. La vue avait même endurci les fans de heavy metal inquiets pour sa santé.

Korn a été contraint d’annuler et de reprogrammer plusieurs spectacles de sa tournée en cours plus tôt ce mois-ci lorsque Davis a contracté le nouveau coronavirus. Deux spectacles ont été complètement annulés et six ont été reprogrammés, et le groupe est remonté sur scène dès que les protocoles de quarantaine le permettraient. Cela s’est produit avant que Davis se sente à 100% mieux, mais cela ne l’arrête pas dans les vidéos qui circulent maintenant sur les réseaux sociaux. Une vidéo publiée par TMZ montre Davis respirant de l’oxygène pur entre les chansons pour reprendre son souffle.

C’était génial de voir @KoRn hier soir ! #FreakOnALeash pic.twitter.com/E4sHSyam5h – Brad Nolan (@Brad_Nolan) 28 août 2021

En plus de s’appuyer sur le masque pour se soutenir, Davis aurait passé une grande partie du spectacle assis sur un trône orné installé sur scène pour lui à l’endroit où se trouvait habituellement son pied de microphone. La férocité du chanteur n’a pas été entravée en s’asseyant, mais l’effet était toujours obsédant pour ceux qui craignent la récente augmentation des cas de COVID-19.

“Je me sens très faible mais je refuse d’annuler !!!” Davis aurait dit à la foule à Tinley Park vendredi. La ville est une banlieue de Chicago, où les responsables du comté de Cook ont ​​récemment commandé un nouveau mandat de masque d’intérieur. Cependant, la commande n’a pas fermé des entreprises comme cette salle de concert, le spectacle a donc continué malgré tout.

Vraisemblablement, Davis avait besoin d’aides similaires aux autres dates de tournées récentes du groupe. Korn s’est produit à Noblesville, Indiana, samedi soir et à Milwaukee, Wisconsin, dimanche. Le groupe doit jouer à Clarkston, Michigan, mardi; Cayuhoa Falls, Ohio, jeudi; Burgettstown, Pennsylvanie, le vendredi et ainsi de suite. La tournée se poursuit pendant la majeure partie du mois d’octobre aux États-Unis, puis reprend en Europe en mai 2022.

Naturellement, ces dates sont susceptibles de changer, d’autant plus que les responsables de la santé publique envisagent la possibilité de nouvelles restrictions de voyage dans les mois à venir. Lundi, l’Union européenne a retiré les États-Unis de sa “liste sûre” de pays vers lesquels voyager en raison de l’augmentation du nombre de cas de COVID-19, ce qui signifie que les voyageurs en provenance des États-Unis ne sont pas autorisés à entrer en Europe pour des voyages non essentiels pour le moment, selon un rapport de CBS News. Pour les dernières mises à jour sur la pandémie et la sécurité des événements dans votre région, visitez le site Web du CDC.