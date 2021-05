Jonathan Donais: Comment j’ai décroché Anthrax Gig

Dans une nouvelle interview avec le podcast «2020’d», guitariste Jonathan Donais on a demandé comment nous avons décroché le concert avec ANTHRAX après avoir passé près de deux décennies avec LES OMBRES TOMBENT. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “LES OMBRES TOMBENT, quelques gars avaient des enfants ou étaient sur le point d’avoir des enfants et se sont mariés, et ils ne voulaient plus être sur la route. Et nous ne fabriquions pas assez de choses là où vous pouviez avoir ce genre de choses; il fallait être sur la route tout le temps. Vous ne pouvez plus être égoïste une fois que vous avez une femme et des enfants. Tu ne peux pas [go], «Eh bien, je pourrais gagner autant d’argent, ou pas. Mais je vais m’amuser. Il en est venu au point où ils ont dû choisir cette voie. Et alors ANTHRAX ont perdu leur guitariste, et ils m’ont demandé de le remplacer – juste pour le remplacer. Et je me suis dit: “ Absolument ”, parce que j’ai en quelque sorte vu l’écriture sur le mur avec LES OMBRES TOMBENT. “

Selon Donais, son prédécesseur en ANTHRAX, Rob Caggiano, l’a branché avec son concert actuel. “Parce qu’il savait qu’il allait partir, et il voulait s’assurer qu’ils étaient tous prêts,” Jon mentionné. «Il voulait s’assurer qu’ils étaient couverts et ne voulait pas les laisser pendre. Et il savait que nous nous connaissions, et il m’a demandé si cela m’intéresserait, et j’étais, comme, ‘Ouais. Une centaine pour cent.’ Et puis je n’ai rien entendu pendant un petit moment, et je ne savais pas ce qui se passait. Puis, peut-être deux ou trois semaines plus tard, [ANTHRAX guitarist] Scott Ian appelé, et il dit: «Je vous ai entendu savoir ce qui se passe. Je dis: «Ouais». Il dit: «Pouvez-vous le faire? Je dis ‘Putain absolument.’ “

Donais a fait ses débuts en live avec ANTHRAX en Australie sans une seule répétition avec le groupe. “J’ai bloqué avec Scott un peu, mais c’était: «Ici. Apprenez ces chansons et soyez prêt », se souvient-il.« Oh. Dieu. Ce premier spectacle – je tremblais. “

Donais a contribué à la guitare principale ANTHRAXle dernier album de “Pour tous les rois”, sorti en 2016 via Explosion nucléaire en Europe et Megaforce aux États-Unis Au moment de la sortie du disque, son ANTHRAX les camarades du groupe ont loué son jeu, avec le bassiste Frank Bello disant: “je pense Jon a apporté une grande énergie au groupe. Il a intensifié et puis certains sur ce disque. ” Ian ajoutée: “JonL’approche de la guitare solo, c’est plus un gars qui cherche à construire quelque chose qui a du sens et qui aide une chanson plutôt que les 45 secondes pour lui montrer combien de notes il peut jouer en X mesures. “

Au sujet de la “Pour tous les rois” processus d’enregistrement, Donais Raconté Magazine de son déformé: “C’était vraiment facile. C’était la première fois que je travaillais avec Jay Ruston, le gars qui l’a produit, et la façon dont nous l’avons fait, c’est qu’il me donnait les démos des chansons, puis je commençais à écrire les pistes et je les envoyais ensuite à Charlie [Benante, drums]. Charlie me dirait alors dans quelle direction les fils devraient aller, il y avait quelques fois où il fallait quelques tentatives pour le rendre heureux. “

Il a ajouté: “Je ne savais pas comment ils travaillaient ou je ne savais pas nécessairement ce qu’ils cherchaient. Alors j’ai juste fait ce que j’ai fait, et si Charlie Nous n’étions pas contents, nous avons simplement téléphoné et avons discuté de la direction dans laquelle il voulait aller, et la plupart des choses n’ont pas pris plus de trois démos pour réussir. ”



