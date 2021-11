Jonathan Donais d’Anthrax n’a entendu aucune des nouvelles musiques du groupe et dit qu’il n’est pas impliqué dans le processus d’écriture de chansons

Dans une nouvelle interview avec « Le spectacle de métal classique », ANTHRAX guitariste Jonathan Donais a demandé comment la musique sur laquelle travaille ce groupe pour son prochain album se compare aux deux derniers efforts du groupe, 2011 « Musique d’adoration » et 2016 « Pour tous les rois ». Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Je n’ai pas encore entendu de musique, donc je ne peux pas vous le dire. Mais je sais qu’ils se sont récemment réunis – ces gars se sont récemment réunis – et travaillaient dessus. J’ai hâte de l’entendre. Je peux n’attendez pas pour l’entendre. »

Lorsque « Le spectacle de métal classique » hôte Chris Akin demandé Donais s’il est activement impliqué dans le processus d’écriture de chansons pour ANTHRAX‘s suivant, le guitariste a répondu: « Non. Non. Non. Tous les groupes fonctionnent différemment, mec. Ils ont une façon qui fonctionne, et ils ont [had a] solide carrière de 40 ans. Donc, s’il n’est pas cassé, ne le dérange pas. »

Donais, qui a rejoint ANTHRAX en 2013 en remplacement de Rob Caggiano (maintenant en VOLBEAT), a contribué à la guitare solo « Pour tous les rois », qui est sorti via Explosion nucléaire en Europe et Mégaforce aux États-Unis Au moment de la sortie du disque, son ANTHRAX les camarades du groupe ont fait l’éloge de son jeu, avec le bassiste Franck Bello en disant : « Je pense Jon a apporté une grande énergie au groupe. Il a intensifié et puis certains sur ce disque. » Guitariste Scott Ian ajoutée: « JonDans son approche du jeu de guitare solo, c’est plus un gars qui cherche à construire quelque chose qui a du sens et qui aide une chanson plutôt que les 45 secondes qu’il lui faut pour montrer combien de notes il peut jouer en X mesures. »

Sur le thème de la « Pour tous les rois » processus d’enregistrement, Donais Raconté Magazine de son déformé: « C’était vraiment facile. C’était la première fois que je travaillais avec Jay Ruston, le gars qui l’a produit, et la façon dont nous l’avons fait, c’est qu’il me donnait les démos des chansons et ensuite je commençais à écrire les leads et les envoyais à Charlie [Benante, drums]. Charlie me dirait alors dans quelle direction les pistes devaient aller, il y avait quelques fois où il fallait quelques tentatives pour le rendre heureux. «

Il a ajouté: « Je ne savais pas comment ils travaillaient ou je ne savais pas nécessairement ce qu’ils cherchaient. Alors j’ai juste fait ce que j’ai fait, et si Charlie n’était pas content, nous avons juste parlé au téléphone et discuté de la direction dans laquelle il voulait aller, et la plupart des trucs n’ont pas pris plus de trois démos pour réussir. »



