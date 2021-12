Jonathan « Geodon » López, à la conquête des fans mexicains

L’une des plus grandes promesses de la boxe au niveau international, l’Américain d’origine portoricaine Jonathan « GeoDon » López s’apprête à conquérir les fans mexicains, qui selon le talentueux boxeur sont l’un des plus avertis et exigeants.

Le jeune prodige et espoir invaincu Jonathan Geovanni Lopez, qui verra l’action pour la cinquième fois sur le territoire mexicain, cherchera à s’imposer dans le goût des fans mexicains, en disputant le championnat poids plume du World Boxing Council Youth, en affrontant Adolfo Granados, Samedi prochain à l’affiche internationale « FIGHT NIGHT » présentée au stade de football José María « Capi » Correa à San Miguel de Allende, Guanajuato, Miura Boxing Promotions, une entreprise dirigée par Manuel Garrido, avec le soutien de Libertad, des solutions pour la vie, qui mène le procès entre le joueur de lagon Julio « Canelito » Luna et l’actuel champion national, Luis « Lobito » Montelongo, de la capitale, 10 rounds pour le titre WBC FECARBOX des poids mi-moyens.

Avec un record invaincu de cinq combats professionnels, dont deux par KO, il a triomphé des combattants mexicains, Jorge Amaya, Omar Santillan, Bralton Muñoz et Edwin Salcido, et le prochain cherchera à élargir son record, tout en envisageant de s’emparer de la ceinture. qui sera en jeu.

KO du Chiapas

Dans le duel semi-star qui sera diffusé à tous les Latino-Américains via le signal Combate Space, et via la page Miuraboxing.com pour le reste du monde, le heurtoir du Chiapas Jimerr « Mortero » Espinosa affrontera Jonathan Escobedo, huit rounds en poids ultra léger.

Duel international

Le Serbe Radivoje « Hot-Rod » Kalajdzic affrontera l’Argentin Guillermo Andino, 10 rounds chez les mi-lourds.

Reste de l’affiche

L’Italienne Camilla Panatta fera ses débuts professionnels contre Guanajuato Itzel Ojeda, quatre épisodes en poids léger.

Le combattant de Celayo Armando « Chica » Ramirez affrontera Jorge « Dandy » Pacheco de Guadalajara, six rounds au super poids plume.

La jeune promesse de San Miguel de Allende Ulices Tovar cherchera à emporter l’invaincu Edwin Espinosa, quatre rounds pour un poids convenu de 75 500 kilogrammes.

Le boxeur local Omar Granados affrontera Luis « Ironboy » Alvarado, quatre épisodes en super poids coq, et Jorge « Liga » Pérez contre. Valentin Martinez, huit tours au poids welter.

Le poids lourd invaincu Issac « Drago » Muñoz revient dans les cordes pour donner à Daniel « Oso » Cota une revanche, six rounds en poids lourd.