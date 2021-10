Jonathan González, nouveau champion du monde WBO de mouche légère

Dario Pérez

La mouche légère WBO était le seul titre mondial de la soirée Fresno, organisée par Matchroom Boxing ce matin.

Le champion Elwin soto (19-2, 13 KO) a cédé son statut au prétendant Jonathan Gonzalez (25-3-1, 14 KO). La puce mexicaine, a priori favorite, a cherché à imposer sa boxe en va-et-vient pour tenter de garder la ceinture, mais s’est heurtée à une belle opposition de González, qui a toujours été compétitif. Le Portoricain a fait preuve de résistance et, avec son expérience amateur et professionnelle, a rendu Soto très mal à l’aise avec sa garde fermée et ses mouvements rapides, faisant correspondre les cartes de manière prévisible vers le milieu du combat. Le juge au tapis, comme c’était le tonique la nuit, a eu une mauvaise performance, lente et loin des actions, n’arrêtant pas les irrégularités des deux combattants et proposant des monologues sur le ring au lieu d’être efficace. González a déchaîné le champion en lui faisant échouer de nombreuses mains, en pratiquant une boxe insaisissable et avec une plus grande efficacité que le Mexicain lors de la sélection de l’attaque. Les mains dangereuses et extrêmement puissantes de Soto frappaient l’air encore et encore, et, bien que l’insulaire ne soit pas prodigue à lancer des attaques, il frappait parfois fort et offrait un style de réminiscences amateurs qui semblaient lui donner un avantage en entrant dans le dernier deux ou trois tours. Tous les douze ont été consommés, et les juges ont dû décider; Ils l’ont fait, avec des scores divisés de 116-112 pour Soto et double 116-112, que nous partageons, en faveur de González.

Dans la catégorie mouche, Jesse Rodriguez (14-0, 10 KO) et José Alejandro Burgos (18-5-1, 15 KO) ont mesuré leurs capacités à dix rounds. C’était une exposition de Rodríguez, qui cherchait pratiquement à obtenir une opportunité mondiale, et il l’a fait avec un arsenal de coups dans de multiples trajectoires qui ont progressivement démantelé Burgos jusqu’à atteindre le quatrième tour, où il a achevé son rival après une première chute; L’arbitre a laissé un Burgos meurtri et désorienté continuer à retarder l’inévitable et ne faire qu’infliger une plus grande punition au brave Mexicain.

Il a ouvert la partie télévisée du gala, au sein du poids léger, l’Australien Brock jarvis (20-0, 18 KO) face au Mexicain Alexandre Frias (13-5-2, 6 KO), un combat qui aurait pu se transformer en surprise si l’arbitre avait agi avec diligence au deuxième tour, lorsque la nouvelle signature de Matchroom était sur le point d’être éliminée et a gagné du temps en raison de la mauvaise habitudes du troisième homme, passif à outrance et ne lui disant pas quand il tombait dans les cordes. L’infâme homme en chemise, cependant, a arrêté le combat dans le cinquième épisode lorsque l’Aztèque n’a pas passé les épreuves que Jarvis avait subies dans le second.