Jonathan Goodwin La gravité de l’accident est prise en charge par un appel au 911 troublant

L’appel au 911 pour America’s Got Talent: L’horrible accident du cascadeur extrême Jonathan Goodwin révèle à quel point il était proche de la mort après être tombé à environ 70 pieds des airs lors du tournage jeudi à l’Atlanta Motor Speedway. Goodwin, qui est déjà apparu dans America’s Got Talent en 2020, est tombé au sol après que deux voitures oscillantes de chaque côté de lui se soient heurtées, le prenant en sandwich entre elles. Il a raté un matelas pneumatique au sol, se cognant la tête. Des sources ont déclaré à TMZ que certaines personnes sur le plateau pensaient qu’il était mort.

Au début de l’appel au 911 à la dépêche du comté de Henry, en Géorgie, on peut entendre une femme demander un garrot avant de demander aux répartiteurs à quelle vitesse les intervenants médicaux peuvent se rendre à l’autoroute. « Nous sommes à l’Atlanta Motor Speedway sur le lieu de tournage d’America’s Got Talent », a expliqué l’appelant, selon The Sun. « Nous avons eu un homme suspendu à un câble avec des voitures qui étaient censées se cogner, et il n’est pas tombé à temps et elles l’ont percuté. »

L’appelant a déclaré que l’état de Goodwin à l’époque était « agonique et gestuel » et semblait avoir une « lésion neuronale ». L’appelant a également noté que certains membres du service d’incendie du comté de Henry qui étaient déjà sur les lieux aidaient Goodwin. « S’ils entrent par l’entrée principale d’Atlanta Motor Speedway, tournez à droite, nous sommes devant les tribunes où les grues ont suspendu les voitures », a déclaré l’appelant au répartiteur. L’appelant a noté que Goodwin avait encore un pouls. TMZ a également publié l’audio de l’appel 911.

L’accident s’est produit lorsque Goodwin tentait une cascade où il a été suspendu la tête en bas dans les airs alors qu’il portait une camisole de force. Deux voitures étaient également suspendues de chaque côté de lui, se balançant vers lui. Goodwin a dû échapper à la veste avant que les deux voitures n’entrent en collision et tomberait ensuite sur un matelas pneumatique. Quelque chose s’est mal passé, et les voitures se sont écrasées alors que Goodwin était toujours entre elles. Les véhicules ont explosé et Goodwin est tombé au sol, manquant le matelas. Goodwin était réactif au moment où il a été transporté par avion vers un hôpital voisin pour une intervention chirurgicale d’urgence, ont déclaré des sources à TMZ vendredi.

Un porte-parole du département du shérif du comté de Henry a déclaré au Sun que Goodwin avait également été blessé à la jambe. « Il a subi de graves blessures aux jambes et plusieurs lacérations, et a été transporté par avion à l’hôpital de Grady », a déclaré le porte-parole. « Il a été transporté dans un état grave mais est actuellement vivant, alerte et en bonne santé. Il n’y a aucun plan pour une enquête criminelle pour le moment et toute autre enquête serait menée par l’AGT. »

La production sur AGT: Extreme a été reportée au moins au week-end. L’émission met en vedette les stars d’AGT Terry Crews et Simon Cowell, ainsi que Nikki Bella et Travis Pastrana en tant que juges. Goodwin est un casse-cou gallois qui est également apparu dans One Way Out et How Not to Become Shark Bait de Discovery. Il avait même sa propre série britannique intitulée The Incredible Mr. Goodwin et a effectué une cascade « enterrée vivante » sur Britain’s Got Talent en 2019. Lorsqu’il est apparu sur AGT l’année dernière, il a effectué une cascade où il a dû échapper à un harnais complexe alors qu’un un anneau de feu s’est approché de lui et sa tête a été enfermée dans un cube, bloquant sa vision.