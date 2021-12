Jonathan Groff parle de l’annulation, a une prise surprenante

Plus de deux ans après que le drame policier à succès de Netflix Chasseur d’esprit a été pratiquement annulé alors que le showrunner David Fincher poursuivait d’autres projets, la star de la série Jonathan Groff s’exprime. Groff a joué dans la série, qui racontait les débuts de la psychologie criminelle et du profilage criminel au sein du FBI, en tant qu’agent Holden Ford, et tandis que la fin abrupte de la série a dévasté les fans, Groff a déclaré qu’il se sentait simplement honoré de faire partie de Mindhunter.

L’acteur a parlé de la fin apparente de Mindhunter dans une récente interview avec The Hollywood Reporter, racontant au média que pour lui, « Mindhunter est Fincher » et « toute l’expérience pour moi a été l’honneur et le privilège de travailler avec lui. C’était le tableau principal pour moi. C’était la principale joie de vivre cette expérience. » Lorsqu’on lui a demandé s’il était « inconsolable » après l’annonce que la série ne reviendrait pas pour une troisième saison de sitôt, Groff a utilisé une analogie sportive pour décrire ses sentiments, partageant que « c’est comme le [1997-1998] Chicago Bulls. Allez-vous pour une autre saison avec l’équipe? Ou faites-vous simplement ce que dit le directeur général? » Groff a déclaré que « si le directeur général pense que cela devrait s’arrêter, vous devez y aller avec le directeur général. Et c’est ce que je ressens avec David ».

Après avoir fait ses débuts sur la plate-forme en 2017, Netflix a annoncé en août 2019, quelques jours seulement après la première de la saison 2, que Chasseur d’esprit était mis en « attente indéfinie » et qu’il n’y avait aucun plan pour une troisième saison. Dans un communiqué, le streamer a déclaré que Fincher était « concentré sur la réalisation de son premier film Netflix Mank et sur la production de la deuxième saison de Love, Death and Robots », ajoutant que même si Fincher « pourrait revisiter Mindhunter à nouveau à l’avenir », il a estimé que en attendant, « il n’était pas juste pour les acteurs de les empêcher de chercher un autre travail pendant qu’il explorait de nouveaux travaux. » À l’époque, tous les membres de la distribution ont été libérés de leurs contrats.

Si Fincher souhaitait un jour revenir à Mindhunter, Groff a déclaré qu’il serait prêt à revenir en tant qu’agent Holden Ford. Il a dit à THR, « à la minute où il dit qu’il veut en faire un autre, je serai là dans une seconde. » Quant à ses co-stars, Groff a déclaré qu’il pensait qu’ils seraient tout aussi disposés et enthousiastes à reprendre leurs rôles, l’acteur notant : « Il y a un tel respect pour Fincher. Je ne peux pas imaginer que chaque personne ne sauterait pas dessus l’opportunité d’y retourner. »

Mindhunter est une adaptation du véritable livre policier de John E. Douglas et Mark Olshaker, Mindhunter : Inside the FBI’s Serial Crime Unit. En plus de Groff, la série mettait en vedette Holt McCallany dans le rôle de Tench et Anna Torv dans le rôle du professeur de psychologie Wendy Carr. Il mettait également en vedette Joe Tuttle, Albert Jones, Stacey Roca, Michael Cerveris, Lauren Glazier et Sierra McClain. Les deux premières et seules saisons de Mindhunter sont disponibles en streaming sur Netflix.