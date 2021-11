Jonathan Guyer rejoint Vox en tant que rédacteur principal en politique étrangère

Ryan McCarthy, directeur éditorial de Vox pour la politique, la politique et la société, a annoncé aujourd’hui que Jonathan Guyer rejoignait le réseau. Guyer rejoindra en tant que rédacteur principal de la politique étrangère, couvrant à la fois les problèmes et les controverses qui façonnent la politique étrangère des États-Unis, et comment ces choix politiques affectent le monde. Guyer démarre le lundi 13 décembre.

« Les reportages de Jonathan – de la dissection de la politique étrangère des États-Unis à l’exploration de la fiction noire arabe – sont vraiment variés et distinctifs », a déclaré McCarthy. « Nous ne pourrions être plus ravis d’avoir l’expertise et l’œil avisé de Jonathan dans notre salle de rédaction. »

Guyer rejoint Vox après avoir travaillé pour The American Prospect, où, en tant que rédacteur en chef, il dirigeait la section mondiale du magazine et écrivait régulièrement sur l’équipe de politique étrangère de Biden. Ses histoires ont conduit les conseillers de campagne de Biden à l’époque, Tony Blinken et Jake Sullivan, à se retirer de leurs emplois dans le secteur privé. L’enquête de Guyer sur les fonctionnaires de Trump tirant profit de leur service public a été honorée par le Prix ​​Dateline 2021 de la Society of Professional Journalists, et un bulletin d’information qu’il a aidé à lancer au cours des premiers jours de la pandémie a été honoré d’un Prix ​​Hillman.

Pendant qu’il vivait en Égypte, Guyer a écrit des articles sur la bande dessinée, la littérature et la culture arabes, et a édité le journal politique : The Cairo Review of Global Affairs. Ses recherches et ses reportages sur le Moyen-Orient ont été soutenus par des bourses du Radcliffe Institute for Advanced Study de l’Université Harvard, les Institute of Current World Affairs et Fulbright. Ses histoires ont été publiées dans The New Yorker, The New York Times, The Paris Review et Rolling Stone.