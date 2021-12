Jonathan Ikone Transfer News – Le Français prêt pour la Serie A

Malgré le manque d’activité habituel à cette période de l’année, les clubs concluent des accords lorsqu’ils le jugent nécessaire. La fenêtre de transfert de janvier s’ouvrira lundi pour les clubs de Serie A et de Liga, tandis que le reste des cinq meilleures ligues européennes peut commencer ses activités le jour du Nouvel An, mais les équipes du continent confirment déjà des accords.

Les nouvelles sur les transferts de Jonathan Ikone se sont intensifiées récemment et ont maintenant atteint leur apogée, tandis que Michael Cuisance est un autre joueur qui sera en mouvement en janvier.

Michael Cuisance & Jonathan Ikone Transfer News: Duo passe en Serie A

L’ancien jeune joueur de France rejoint l’équipe vénitienne

Package surprise de Serie A Venezia s’apprête à recruter l’ancien jeune joueur français Michael Cuisance du Bayern Munich, champion d’Allemagne. Le milieu de terrain rejoindra pour un montant annoncé de 4 millions d’euros.

Cuisance a eu du mal à avoir un impact à Munich après son transfert du Borussia Mönchengladbach.

Le Français n’a disputé que 11 apparitions en deux ans et demi au club, son temps de jeu étant limité en raison des options fantastiques dont dispose le Bayern dans son milieu de terrain. Il a passé la saison dernière en prêt avec l’Olympique de Marseille où une option d’achat était incluse dans l’accord, mais Marseille a décidé de ne pas déclencher la clause.

Cuisance va donner une seconde chance à sa carrière en rejoignant l’équipe nouvellement promue du Venezia FC.

Fabrizio Romano a confirmé le déménagement tôt le soir du Nouvel An : « Venezia est prêt à conclure la signature de Michael Cuisance pour un transfert permanent de 4 millions d’euros plus les ajouts du FC Bayern. Question de temps pour signer les papiers et annoncer l’accord dans les prochains jours.

Il est rapporté que Cuisance a également suscité l’intérêt du CSKA Moscou, cependant, l’équipe russe n’a pas réussi à obtenir ses services.

Jonathan Ikone rejoint la Fiorentina

Un autre Français devrait également s’installer en Italie : cette fois, il s’agit de Jonathan Ikoné. Il portera les couleurs violettes de la Fiorentina à l’ouverture du mercato. L’ailier évolue dans une équipe à la poursuite du football européen et s’associera avec des joueurs de haut niveau comme Dusan Vlahovic.

Le déménagement d’Ikoné coûtera 14 millions d’euros plus 1 million d’euros de compléments, selon Fabrizio Romano.

Lille a confirmé la vente d’Ikoné vendredi matin, précisant que le joueur déménagera à Florence lors de l’ouverture officielle du marché. Il rejoindra l’équipe italienne dans le cadre d’un accord qui durera jusqu’en 2027.

Cette signature confirme les intentions du club de revenir à l’excellence en Serie A alors qu’il court après le football continental.

La Fiorentina a également imposé un prix de 70 millions d’euros à la sensation Dusan Vlahovic, qui a connu une excellente saison en Serie A.

Ikoné attendra avec impatience la perspective de jouer avec le Serbe, car il pourrait partir cet été après avoir été salué par toute l’Europe.

Ailleurs en Serie A

Ailleurs en Serie A, Gênes d’Andriy Shevchenko devrait recruter Silvan Hefti des Young Boys suisses. Gênes a besoin de sérieuses améliorations pour rester dans la division, après avoir remporté une seule victoire dans la première moitié de la saison.

Dans d’autres nouvelles, Napoli est actuellement lié au défenseur de Manchester United Axel Tuanzebe, qui est prêté à Aston Villa. Il a été confirmé que « Napoli est en contact avec Manchester United par le biais d’intermédiaires pour discuter des frais de prêt potentiels et acheter une option pour Axel Tuanzebe ».

« Le défenseur central est apprécié mais le prix sera la clé pour poursuivre les négociations », selon Fabrizio Romano.

Photo principale

Intégrer à partir de .