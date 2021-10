Jonathan Isaac explique sa position de ne pas se faire vacciner contre le Covid

La plupart des projecteurs ont été pris Kyrie IrvingMais il n’est pas le seul joueur de la NBA à ne pas être entièrement convaincu de se faire vacciner. Il y en a d’autres comme Jonathan Isaac, jeunes talents de Magie d’Orlando.

« Cela commence par moi personnellement. J’ai eu COVID dans le passé et j’ai l’impression d’avoir fait pas mal de recherches qui ne font que se renforcer et suggèrent que l’immunité aux infections naturelles est tout aussi bonne, sinon meilleure, que l’immunité au vaccin. C’est la partie sur moi d’être en bonne santé. Je suis jeune », a expliqué Isaac lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait décidé de ne pas se faire vacciner.

« C’est une folie. Ça devient incontrôlable. J’ai l’impression que les gens ont été convaincus et dans une certaine mesure désorientés par les médias », a ajouté Isaac à propos de la situation qu’ils vivent dans la ligue avec l’obligation de se faire vacciner pour jouer.

(VIDÉO)

Jonathan Isaac, basketteur de l’équipe d’Orlando Magic, explique aux médias qu’il ne sera pas vacciné contre le Coronavirus car il a une immunité naturelle et les données montrent qu’il n’est pas à risque de Covid https://t.co/eqN1jrY2ox pic .twitter.com / Y3BnTapRjy – Amor y Rabia News (@Amor_y_Rabia) 16 octobre 2021

Réseaux sociaux

La star d’Orlando Magic a également ajouté un message sur ses réseaux sociaux. « Merci beaucoup à tous !!! Je voulais juste montrer à quel point j’ai été mal représenté et partager ma vision des choses. Voir que beaucoup d’entre vous sont d’accord est encourageant ! Que vous soyez hésitant ou non, vous êtes libre de défendre vos convictions. Je suis avec toi et contre le harcèlement ! Garde la foi !! Merci Jésus pour la grâce lol Le Saint-Esprit était et est sans aucun doute ma force !! » publié Isaac. Jonathan était incroyablement passionné par sa position et a rejeté les mensonges et la désinformation qui ont été répandus à son sujet.